日産「次世代プロパイロット」がスゴイ！ 熟練ドライバーのような“ハンドルさばき＆判断力”に｢人の運転より安心できる!?｣ 27年度に導入予定の｢運転支援技術｣開発車を試乗！

人間らしい「ハンドルさばき」と「判断力」に驚き

ここまでやれるのか。技術というものは気が付かない間にどんどん進化するものです。

とはいえ、日産の電気自動車「アリア」の車体に開発中の次世代運転支援技術システム（次世代ProPILOT）を搭載した開発試作車両のデモンストレーションは驚きの連続でした。

【画像】「えっ…！」 これが“2027年度に投入予定”の日産 「スゴイ技術」搭載車です！（30枚以上）

まずルートが凄い。今回、筆者（工藤貴宏）が同乗する車両が走ったのはテストコースでもなければ比較的交通環境が整った郊外でもなく、クルマも人も行き交う東京の銀座周辺。

路上駐車車両もあれば、信号などお構いなしに道路に出てくる人もいるし、ルールを無視して道路を我が物顔で走る電動キックボードだっている。

日本において最も交通がカオスな場所のひとつといえるでしょう。

今回のデモンストレーションはそこをクルマ任せで走ってしまおうというのだから、なんと大胆なチャレンジ。

あまりに「やっちゃえ日産」すぎませんかね。

そして実際にこの開発試作車両は、筆者の目の前で人間（ドライバー）は一切操作の介入がなく30分ほどのドライブを走り切ってしまったのだから驚くしかありません。

凄さはふたつ…ひとつは「ハンドルさばき」、もうひとつは「判断力」だと感じました。

まずはハンドルさばきから説明しましょう。クルマはあらかじめナビに入力された目的地へ向かってルートを選んで走ります（今回は経由地を設定してルートを決めてひとまわりするドライブ）。

そしてドライバーは万が一に備えてすぐにハンドルを握れる状態でスタンバイしていたのですが、運転に介入する必要はありませんでした。

クルマが勝手に進路を決めてハンドルを操作しているのですが、とにかくそのライン取りが絶妙なのです。

まっすぐ走っているときはもちろん、交差点だってクルマ自身が巧みに走行ラインをトレースしていくのだから圧巻。

あたかも上手なドライバーが運転しているかのように、不安はまったくありません。

そして判断力。たとえば混雑した街中の交差点での右折をイメージしてみてください。

「対向車もあるし横断歩道を渡る歩行者もいる。気が付けば信号のタイミングも変わりそう」なんていう、免許取りたての運転初心者なら音を上げてフリーズしてしまうような状況です。

銀座の交差点の右折はまさにそんな感じなのですが、この試作車両はしっかりとタイミングを見極めて危なげなく右折。

本当に本当に上手なドライバーのような振る舞いなのです。繰り返しますが「もうダメ〜」と運転を放棄して人間に助けを求めることは1度もありませんでした。

もちろん日産は今回、そんなカオスなルートをあえて選択。次世代システムの実力を披露したのです。

銀座コリドー通りからみゆき通りを左折するシーン

デモンストレーション道中、銀座の裏道では横断歩道でもない場所でスッと現れてフラフラと車道へ入ってクルマの前に出てきた歩行者がいました（結果的に走っているクルマの直前を横切りました）。いわゆる「飛び出し」ですね。

でも試作車両は「はいはい、わかっていますよ」とでも言わんばかりの様子でしっかり停止（急ブレーキではなかったことにも驚いた）。

危なげの「あ」の字もなくかわすのだから、不慣れな人の運転よりもよっぽど安心できるというのが正直な感想です。

次世代ProPILOTの仕組みとは？

ところで、今回同乗試乗したのは、日産が開発を進めている「次世代ProPILOT（プロパイロット）」を搭載した開発試作車。

11個のカメラと5個のレーダーセンサー、そして次世代LiDAR（ライダー）を車両に搭載したうえで、イギリスWayve社「Wayve AI Driver」のソフトウェア技術を活用しているそうです。

ポイントはAIが状況を学習し、システムがどんどん成長していくこと。

日本の運転マナーや運転の傾向をつかみ、環境に調和した運転支援をおこなうというわけです。

日産「“次世代ProPILOT”開発試作車（アリア）」とAD＆ADAS先行技術開発部 戦略企画グループ 部長・飯島 徹也氏

「人工知能には驚かされることばかりで発見の日々。人間ができることはだいたいできる」とAD＆ADAS先行技術開発部 戦略企画グループを率いる飯島徹也氏は教えてくれました。

注目すべきは、周囲の状況を把握する能力がどんなドライバーよりも優れているという事実でしょう。

いくら運転の上手い人でも、人間の視野角は左右180度しかありません。

前を見ているときに後ろは見えないし、後ろを見ているときは前が見えません。

しかし、この車両は周囲360度の状況を正確に把握。そのうえですべての情報を0.1秒ごとに更新し、運転操作を行うのです。

そんなシステムに、能力として人間がかなうわけがありません。あとはどう育てていくかという点だけなのです。

自動運転レベルとしては現時点では「レベル2」なのでドライバーがすぐに介入する状態を保たなければいけませんが、将来的には本当の自動運転である「レベル4」まで発展させられる能力があるそうです。

ところで、筆者はこれまでも自動運転（レベル4）の能力を持つ実験車両に公道で同乗試乗したことがありますが、この日産の試作車両は従来の筆者の体験とは興味深い違いがあることに気が付きました。

それは“あいまいさ”。システムは完璧にデジタルなのですがやることは「１か２か」というデジタルじゃなく「1.3」とか「1.5」、ときには「1.7」とか「1.65」とか「1.433」だったりとアナログ的な動きをするのです。

どういう意味かといえば、たとえば車線の選び方。

市街地では珍しくない路駐車両がちょっとこちらの車線にはみ出しているような状況では、よくありがちなシステムだと、自動運転に近い車両は一般的に隣の車線へ車線変更します。「1がダメなら2」というわけ。

ところがこの車両は、完全に隣の車線へ移るのではなく少しだけズレて車線をまたぎながら走ったりするのです。まるで人間が運転しているかのように。

つまりこのシステムはスムーズなだけでなく、判断や行動に人間らしさがあるのです。

教科書通りの交通というよりは、例えば、知り合いでもっとも上手なドライバーが運転しているような感じなのです。

とにかくスムーズ、そして違和感なく流れに乗る、交差点で周囲の状況を見ながら「行く、行かない」の判断も適切、そんなことを感じました。

日産「“次世代ProPILOT”開発試作車（アリア）」のデモンストレーションを披露する飯島 徹也氏

そして最後に驚いたのは、ゴールの停車位置。目的地はホテルだったのですが、クルマはスムーズにクルマ寄せで停車しました。

これも細かく指定したのならあたりまえですが、違うのです。「●●ホテル」という目的地をナビに設定しただけで、周囲の状況を見ながら車両が自ら「クルマをとめるならここだろう」と判断して停車位置を決めているというから凄いとしか言いようがない。

なんとまあ…もし自動運転タクシーの時代が訪れたら、こういう能力も大切なのでしょうね。

ただ、こういったシステムにおいて大前提となるのは安全だというのは言うまでもありません。

このシステムは人間が運転するよりも、事故を起こす確率は低いことを多くの人が理解するべきでしょう。

すでに触れたように人間は一方向しか見られませんが、機械は全方位を見ています。

見落としがないし判断が適切、アクセルとブレーキの踏み間違といった操作ミスなんてまずありませんし、「見えていなかったからぶつかってしまった」ということもないのです。

（他車に突っ込まれてしまったというケースはあり得るものの）事故を減らせる。それが次世代運転支援システムの最大のメリットなのです。

そしてもうひとつ大きなトピックがあります。

それはこの夢のようなシステムが、市販車に搭載される計画があるということ。それも2027年度という“すぐ先”のタイミングで。

まずはドライバーの補助となる「レベル2」とはいえ、ここまで高度な運転サポートシステムが夢物語ではなく一般の人が手に入る技術ときけば、胸アツですね。