この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「競輪選手にインタビュー」にて、24歳の現役競輪選手が自身のリアルな現状や本音を語った。インタビュアーから「貯金額とか聞いてもいいですか？」といきなり問われつつも、「ないです」とあっさり答える姿が印象的だった。

競輪選手さんは、高校・大学時代に自転車競技を経験し、「普通の会社就職するのもあんま面白くないかなーって思って」競輪の世界へ飛び込んだと動機を明かす。年収については「1000万超えるかなぐらい」と高額の収入をもらっていることも語り、さらに「今まででもらった賞金で大きかったのっていくらぐらいなんですか?」という質問に「手取りで80ぐらいです」と答えた。最下位でも「一応もらえます。20ぐらいですか？」と、競輪ならではの賞金制度の事情も赤裸々に語っている。

また、競輪選手養成所での生活については「携帯が週に1回1時間しか使えないので、外の世界がどうなってるか分かんない」や「外出はできるんですか？入学したらできないです。授業まで。え?刑務所やん」と、その厳しさをユーモアを交えながら明かした。卒業後は「自由に買い物行けないとかあったんで、その分反発で出ちゃって、いっぱい食べれちゃったりとか、買い物しちゃったりとか、奇跡ですね」と語り、苦労を乗り越えた今ならではの開放感ものぞかせた。

最後に、競輪選手を目指す若者に向け「コツコツ自分の力で立ち上がっていけば、いっぱいお金稼げるし、欲しいもの買えるんで、頑張ってください」と熱いエールを送って動画を締めくくった。

