J3リーグも残り11試合に

J3リーグ第28節が9月20日から21日にかけて行われた。

上位3チームが勝ち点を積み重ね、最下位のアスルクラロ沼津が7月5日以来、約2か月ぶりの白星を挙げた。

首位のヴァンラーレ八戸は退場者を出しながらも福島ユナイテッドFCに1-0で勝利し勝ち点を「57」とした。2位の鹿児島ユナイテッドFC、3位の栃木シティFCも勝利して上位3チームがやや抜け出す形となった。

4位のFC大阪、5位のテゲバジャーロ宮崎、6位の奈良クラブがそれぞれ敗れた一方で、7位の栃木SC、8位のギラヴァンツ北九州が連勝でJ2昇格プレーオフ圏内に迫ってきている。

下位では20位の沼津が約2か月ぶりの白星を挙げ19位のAC長野パルセイロとの差を5に縮め、奇跡の残留に向けて大きな一歩を踏み出した。15位のFC岐阜は4連勝で一気に勝ち点を積み重ね、中位を狙える位置にまで浮上している。

また、松本山がFCとツエーゲン金沢の試合は雷の影響で中止になった。SNSでは「J3結構面白いな」「八戸めちゃめちゃ強いけど、鹿児島が勢いがある」「プレーオフ争いはまだまだ分からない」「まだ何も決まっていないけどJ3の順位は気になる」などコメントが寄せられ、残り11試合となったJ3リーグの動向に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）