オウガ・ジャパンは、新タブレット「OPPO Pad SE」をAmazon OPPO公式店、OPPO公式オンラインショップ、OPPO 公式楽天市場店で9月25日に発売する。

主な仕様は、ディスプレイが約11インチ、OSはAndroid 15をベースにするColorOS 15、チップセットはMediaTek G100。バッテリー容量は9340mAhで、最大33WのPPS急速充電に対応する。

クアッドスピーカーを搭載するほか、画面の回転を検知して左右チャンネルを切り替えするため、タブレットをどの向きで持っても最適なサウンド環境が得られるという。

子ども向けのキッズモードを搭載し、利用できるアプリやインターネット接続、使用時間を細かく制限できる。また、キッズモードの解除にはパスワードが必要。iPhoneやiPadとデータを共有する「O+ Connect」をサポートし、動画や写真などを簡単に送受信できる。

AIを活用した写真編集機能では、映りこんでしまった不要な人物を消去する「AI消しゴム」、ガラスなどの反射を削除する「AI反射除去」、ピンボケや手ぶれを除去する「AIぼけ除去」、画質の低い古い写真や、拡大・トリミングして荒くなる画像を訂正する「AI明細度強化」が利用できる。

また、文章用のAIアシスタント機能では、ファイルごとの要約・翻訳、文章の校正、フォーマルやカジュアルなど場面に応じた機器替えなどがサポートされる。

発売を記念したキャンペーンとして、スタンド機能つきの専用ケースがプレゼントされる。キャンペーン期間は10月31日まで。また、動画配信サービス「U-NEXT」に会員登録して月額プランに新規加入すると、2000円相当のU-NEXTポイントをプレゼントする。