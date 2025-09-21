２０日に行われた陸上世界選手権東京大会の男子２０キロ競歩で、優勝したカイオ・ボンフィム（ブラジル）が思わぬハプニングに見舞われた。

レース中に結婚指輪を紛失し、「勝てば、妻も『問題ないわ』と言ってくれると信じている」と、金メダル獲得の原動力となっていたことを明かした。

ボンフィムは３キロ付近で指輪がなくなったことに気づいたといい、レース後に報道陣を通じて指輪の捜索を呼びかけた。翌２１日、指輪を拾った人がテレビ番組で顛末を知り、ブラジルのチーム関係者に連絡。大阪から郵送し、２２日朝には宿舎に届く手はずとなった。

２０日には観戦に訪れていたリオデジャネイロ五輪男子５０キロ競歩銅メダリストの荒井広宙さんや同２０キロ競歩７位入賞の松永大介さん、今大会の女子３５キロ競歩に出場した矢来舞香（千葉興業銀行）らが、コース沿いで１時間にわたって捜索に協力。ＳＮＳで「発見された」という誤報が流れて捜索を打ち切っていたが、荒井さんは「見つかってよかった。宝探しをしているみたいで楽しかった」と喜んだ。

ボンフィムは２１日夜の便で帰国予定で、指輪は後日、本人に届けられるという。