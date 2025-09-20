鳥栖vs熊本 スタメン発表
[9.20 J2第30節](駅スタ)
※19:00開始
主審:岡部拓人
<出場メンバー>
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 16 西澤健太
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 11 西川潤
FW 15 酒井宣福
控え
GK 35 内山圭
DF 23 北島郁哉
DF 91 上原牧人
MF 8 楢原慶輝
MF 18 日野翔太
MF 33 西矢健人
FW 19 鈴木大馳
FW 34 山田寛人
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 6 岩下航
MF 9 大本祐槻
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 10 古長谷千博
FW 14 塩浜遼
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 13 飯星明良
MF 16 松岡瑠夢
MF 27 根岸恵汰
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武
