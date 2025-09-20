[9.20 J2第30節](駅スタ)

※19:00開始

主審:岡部拓人

<出場メンバー>

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 4 今津佑太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 16 西澤健太

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 11 西川潤

FW 15 酒井宣福

控え

GK 35 内山圭

DF 23 北島郁哉

DF 91 上原牧人

MF 8 楢原慶輝

MF 18 日野翔太

MF 33 西矢健人

FW 19 鈴木大馳

FW 34 山田寛人

FW 47 新川志音

監督

小菊昭雄

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

MF 6 岩下航

MF 9 大本祐槻

MF 15 三島頌平

MF 17 藤井皓也

FW 10 古長谷千博

FW 14 塩浜遼

FW 28 神代慶人

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 5 阿部海斗

MF 7 竹本雄飛

MF 13 飯星明良

MF 16 松岡瑠夢

MF 27 根岸恵汰

FW 18 半代将都

FW 20 大崎舜

監督

大木武