[9.20 J3第28節](愛鷹)

※18:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 30 ジローン・ゲギム

DF 3 ルーカス・セナ

DF 5 篠崎輝和

DF 34 宮㟢海斗

MF 7 沼田航征

MF 10 佐藤尚輝

MF 11 森夢真

MF 14 徳永晃太郎

MF 24 柳町魁耀

MF 77 エンリック・マルティネス

FW 23 白輪地敬大

控え

GK 21 前田宙杜

DF 2 宮脇茂夫

DF 15 中村勇太

DF 16 三原秀真

MF 8 鈴木拳士郎

MF 17 藤井建悟

MF 18 菅井拓也

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 19 齋藤学

監督

中山雅史

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 5 鈴木大誠

DF 16 奥田雄大

DF 32 ユ・イェチャン

DF 40 吉村弦

MF 8 堀内颯人

MF 14 中島賢星

MF 17 田村翔太

MF 20 國武勇斗

MF 25 神垣陸

FW 24 山本駿亮

控え

GK 51 関沼海亜

DF 6 中山雅斗

DF 13 都並優太

DF 22 生駒稀生

MF 10 山本宗太朗

MF 41 森田凜

MF 70 川谷凪

FW 9 酒井達磨

FW 11 百田真登

監督

小田切道治