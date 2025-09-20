沼津vs奈良 スタメン発表
[9.20 J3第28節](愛鷹)
※18:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 3 ルーカス・セナ
DF 5 篠崎輝和
DF 34 宮㟢海斗
MF 7 沼田航征
MF 10 佐藤尚輝
MF 11 森夢真
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 77 エンリック・マルティネス
FW 23 白輪地敬大
控え
GK 21 前田宙杜
DF 2 宮脇茂夫
DF 15 中村勇太
DF 16 三原秀真
MF 8 鈴木拳士郎
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
監督
中山雅史
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 5 鈴木大誠
DF 16 奥田雄大
DF 32 ユ・イェチャン
DF 40 吉村弦
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 17 田村翔太
MF 20 國武勇斗
MF 25 神垣陸
FW 24 山本駿亮
控え
GK 51 関沼海亜
DF 6 中山雅斗
DF 13 都並優太
DF 22 生駒稀生
MF 10 山本宗太朗
MF 41 森田凜
MF 70 川谷凪
FW 9 酒井達磨
FW 11 百田真登
監督
小田切道治
