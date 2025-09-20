¡Ú78ºÐÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î·ëÏÀ¡Û¡Ö°ìÅÙ¤ÇË°¤¤ëÌ£¡×¤È¡Ö¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÎÁÍý¡×¤Î·èÄêÅª¤Êº¹¤È¤Ï¡©
¡Öº£Ìë¤Î¤´ÈÓ¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡×¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢½½È¬ÈÖ¡Ê¤ª¤Ï¤³¡Ë¡áÆÀ°ÕÎÁÍý¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð²ò·è¡ª ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ç2500ÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÀÐ¸¶ÍÎ»ÒÀèÀ¸¤¬¡¢½½È¬ÈÖ¤È¤¤¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È100ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤¿½¸ÂçÀ®¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø50Ç¯Â³¤¯ ÎÁÍý¶µ¼¼¤Î½½È¬ÈÖ¥ì¥·¥Ô¡Ù¤ò´©¹Ô¡£ºî¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤Ä¤±¡¢²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¹©É×¤Ê¤É¡¢ÀÐ¸¶ÀèÀ¸¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿²ÈÄíÎÁÍý¤ËÂçÀÚ¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³Î¤«¤Ê¥ì¥·¥Ô¡¢°ìÀ¸¥â¥Î¤ÎÎÁÍý¤Î¥³¥Ä¤ò³Ø¤Ù¤ëËÜ½ñ¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¶µ¼¼50Ç¯¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È
¡¡Êì¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡ÖÎÁÍý¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢»ä¤ÎÎÁÍý¶µ¼¼¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÉÔÄê´ü¤Ç5¡¢6¿Í¤º¤Ä½¸¤á¤Æ¡Ä¡Äµ¤¤Å¤±¤Ð50Ç¯¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡ª ¤È²æ¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯ÎÁÍý¶µ¼¼¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤Î¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÁÇºà¤ÎÌ£¤ò¤¤¤«¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²½³ØÅª¤ÊÄ´Ì£ÎÁ¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤â40Âå¡¢50Âå¤Þ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»ÔÈÎ¤Î¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï±öÊ¬¤¬Â¿¤¯Ì£¤¬Ç»¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¶ñºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤âºÇ½ªÅª¤ËÆ±¤¸Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁÇºà¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¶ËÎÏ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¿´¤¬¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Æþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¤¡ª ¤¤¤¨¡¢¤à¤·¤í»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÁÇºà¤ÎÌ£¤¬¤°¤Ã¤ÈÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Á³¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ò²ÈÄí¤Ë¹¤á¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¡×
¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎÁÍý¤¬¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦ÎÁÍý¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ÈÄíÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢¤³¤ì¤³¤ì¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌ£¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡²ÈÄíÎÁÍý¤Ï·è¤·¤Æ¹â²Á¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¤â¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤¿ÎÁÍý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ì¸«ÃÏÌ£¤À¤±¤ì¤É¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤àÎÁÍý¡¢²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¤¿¤á¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤¬¤¢¤ëÎÁÍý¡¢¤½¤·¤ÆËèÆü¤Ç¤â¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤ÎÁÍý¤¬ºÇ¹â¤Î²ÈÄíÎÁÍý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡¡¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Î½½È¬ÈÖÎÁÍý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ëºî¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÉáÃÊ¤«¤éºî¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¾ïÈ÷ºÚ¤Î¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æºî¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤·¤«¤¢¤Ê¤¿¤Î½½È¬ÈÖÎÁÍý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÁÍý¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢²¿¤òºî¤í¤¦¤«¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¶ìÄË¤ÎÆü¤â¤¢¤ë¡Ä¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢½½È¬ÈÖÎÁÍý¤¬¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤º¤¢¤Ê¤¿¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø50Ç¯Â³¤¯ ÎÁÍý¶µ¼¼¤Î½½È¬ÈÖ¥ì¥·¥Ô¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ÎÁÍý¸¦µæ²È
ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊì¿Æ¤È¶¦¤ËÂæ½ê¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÃë¿©¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¿©¶µ°é¤Î¼«Í³³Ø±à¤Ë³Ø¤Ö¡£Â´¶È¸å¤Ï²ÈÄíÎÁÍý¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¤Ê¤É¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ë³Ø¤Ó¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Á¤ËÆÈÎ©¡£¼«Âð¤Ç³«¤¯ÎÁÍý¶µ¼¼¤Ï50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤È³Î¤«¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ø°ìÀ¸¤â¤Î¸¥Î©¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ø¤ªÆ¦Éå¡¢º£Æü¤Ï¤É¤¦¿©¤Ù¤ë¡©¡Ù¡Ê²È¤Î¸÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡Ø77ºÐ¡¢ÀÐ¸¶ÍÎ»Ò¤Î¤«¤é¤À¤¬À°¤¦¥¹¡¼¥×¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£