¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á(55)¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Í¼¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¼¿©¤Ç²¿¤òºî¤ë¤«»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡ª¤³¤Î°ìÉÊ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¤ÎÆÚÆù¤ò±ö¸ÕÜ¥¤Ç¾Æ¤¡¡¿Í»²¡¢Âçº¬¡¢¥ß¥ç¥¦¥¬¡¢¥Í¥®¡¢¥·¥½¡¢¥¹¥À¥Á¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò¾è¤»¤Æ¡¢²¼¤Î¤ªÆù¤Ç´¬¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡¡¥¿¥ì¤Ï¡¡¥Ý¥ó¿Ý3 .¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü1. Çò¤À¤·1. ¤´¤ÞÌý0.5 ¡¢¥¹¥À¥Á¤®¤å¡¼¤Ã¤È¡×¤È¥ì¥·¥Ô¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·¤·¤«¡Á¤·¡£»ç¶Ì¤Í¤®¤Î¿ÝÄÒ¤±¤òºÙ¤«¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¼ºÇÔ¡ª¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¥Ï¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿§¸«¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡ª¡ª¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡Ø¤Ê¤ó¤«¿§¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¡¢°ì¸ÀÄÉ²Ã¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¾Ð¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤âÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥Ø¥ë¥·¡¼¡¡¥Ú¥í¥ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢Äº¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¡×¡Öº£ÈÕÁáÂ®ºî¤ê¤Þ¡¼¤¹¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤ªÎÁÍý¤Î¥»¥ó¥¹È´·²¡×¡ÖËèÆü¤Î¸¥Î©¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£