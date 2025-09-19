既読スルーできない【実母の愚痴LINE】に悲鳴…「なんで私ばっかり…」【ママリ】

実母の愚痴がひどい…

実母の愚痴が本当に酷くて頭痛い…

なんで昔から愚痴ばかりなんだろう。

まじで何に対しても愚痴ってて、

聞いてる方は疲れるからやめてって言っても

「家族だから言えるんでしょ！」「私だってあなたの愚痴きいてる！」って

あなたの愚痴とレベルが違うんだよ…

なんでそんな空気吸うたび愚痴が出てくるんだよ…

まじしんどいです… 出典：

qa.mamari.jp

親の言動にげんなりすることはありませんか？この記事では、昔から母親の愚痴ばかり聞かされているといった投稿を紹介します。いつも愚痴ばかりの母親に疲れてしまった投稿者さん。やめてと言っても逆効果で…。

口を開けば愚痴ばかりこぼしている人とは、なるべく一緒にいたくないと思いますよね。それが実母ともなれば簡単には疎遠にはなれないですし、我慢するしかないのか…と悩む気持ちも分かります。



昔からの習慣はなかなか直らないため、指摘するのも難しいようです。

同じような経験をした方から共感の声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

うちの母親もです💦

愚痴というか基本人を否定して生きてるような人です。

子供の頃から全てにおいて否定され続けたおかげで自己肯定感は底辺の中の底辺です🤦‍♀️

大人になりつねに人の文句、愚痴とかしか言わないので、言い始めたらシカト、LINEなら既読無視してます。

分かります😫 実母も私に電話してくると、自分の話ばかり何時間もされ、眠くなってきたり、話することがなくなるといつも「明日は仕事？」と聞いてきて、仕事だと「早く寝たほうがいい」、休みなら「旦那がいない時くらい早めに休んで寝たほうがいい」と勝手に自分の都合で用がなくなると、切ります😇



実母と半年間関わりやめた時、実母からを聞かなくていいって、こんなに幸せなものかと思いましたね😅 実母にも、大嫌いな実兄の話や周りの愚痴を聞かなくてすんで、凄い幸せだったって言ってやりました😅 その後も、周りの愚痴、不満言ったって、しょうがないんだから、笑う話や楽しい話するなら聞くけど、それ以上は聞きたくない😇💥と言ったら「じゃお母さんは誰に話すればいんだ」と😅 いやいや、お金と時間をたっぷりかけた実妹じゃ💥って感じですけどね😅



ネガティブな言葉を聞いていると、自分の心も暗くなってしまいますよね。母親は、自分の家族だからこそ気兼ねなく本音で話せると思っているのでしょう。



しかし、子どもも一人の人間ですし、親だからといってすべてを受け入れられませんよね。自分の心が壊れる前に、母親に本音をぶつけるか少しずつ返事を遅らせるのも一つの手ではないでしょうか。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）