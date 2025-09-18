シンガー・ソングライターの米津玄師さん（34）の楽曲『KICK BACK』が、日本語詞として初めてアメリカレコード協会（RIAA）によりプラチナ公式認定を受け、喜びを語りました。

アメリカレコード協会（RIAA）は1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行ってきた機関です。

RIAAは公式サイトでは、『KICK BACK』が2023年8月付で50万ユニット以上を記録した楽曲に与えられる『ゴールド公式認定』を受けたことに続き、今回、100万ユニット以上を記録した楽曲に与えられる『プラチナ公式認定』を受けたことを発表。日本語詞としては、史上初のプラチナ認定という快挙を達成しました。

■MVは2億再生、ストリーミング累計再生数は5億回超え

『KICK BACK』は、作詞作曲を米津さんが手がけ、楽曲のアレンジを、米津さんと常田大希さん（King Gnu/MILLENNIUM PARADE）が共同編曲したもの。モーニング娘。の『そうだ！We’re ALIVE』をサンプリングし話題となった楽曲で、ジャケットは米津さんが描き下ろしました。

2022年10月12日より配信リリースされると、国内では配信デイリーチャート31冠を獲得し、Spotifyの世界で最も再生されている楽曲デイリーランキング「トップ50 − グローバル」（10/13付）に、国内アーティストとして初めて47位にチャートイン。また、米津さんと常田さんが出演したミュージックビデオも話題となり、ミュージックビデオは2億再生、ストリーミング累計再生数は5億回を超える大ヒットとなりました。

さらに、『KICK BACK』が収録された6thアルバム『LOST CORNER』（2024年8月21日発売）は、アメリカで最も権威のある音楽チャート・Billboard（ビルボード）の『Top Current Album Sales』『World Albums』『Emerging Artists』の3つのチャート（いずれも2024年9月7日付）で、TOP 50入りをする快挙を成し遂げました。

日本国内では、5th Album『STRAY SHEEP』に続き、2作連続での50万枚超えを記録。ソロアーティストがアルバム2作で累積売り上げ50万枚を超えるという令和初の偉業を達成しており、令和に発売した作品で累計売り上げ50万枚を記録しているソロアーティストは米津さんのみとなっています。（2025年9月現在）

■「この曲が持ってる力というかエネルギーみたいなものは凄く大きい」

この発表を受け、インタビューでは「『KICK BACK』が、RIAAアメリカレコード協会よりプラチナ認定を受けたということで、大変嬉しく思っております。共同編曲として、King Gnuの常田大希に参加していただいて、なんかすごく楽しかった記憶が残っています。作るにあたっても、いろいろ苦労する、試行錯誤をすることもあったとは思うんですが、喉元過ぎれば熱さ忘れるというか。今となっては、すごく無邪気に作っていたなという、いい思い出として残っていますね」と楽曲作成時を振り返りました。

また、ミュージックビデオについては「奥山由之監督に撮っていただきました。なんというか、今までに誰も見たことがないような、素晴らしいミュージックビデオで。撮影は大変だったのですが、それもまたいい思い出として、いい人生の一幕だったなぁというふうに思っております。とても素晴らしい映像になって大満足です」と語りました。

さらに「今年の初め、ワールドツアーに行った時には、皆さんこの『KICK BACK』という曲で、非常に熱く盛り上がってくれて」と語り、「この曲が持ってる力というかエネルギーみたいなものは凄く大きいんだなということを改めて感じる機会になりました」とコメントしました。