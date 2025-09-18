「広島−阪神」（１８日、マツダスタジアム）

阪神の佐藤輝明内野手が２日連続でスタメンを外れた。試合前に取材に応じた山下トレーナーは佐藤輝について「いろいろ心配していただいているが、状態としては疲労が溜まっている。コンディション不良のため、数日間回復にあててもらなわいとダメかなというところで外してもらってます」と説明。ケアと回復の期間を優先するために帰阪させるとした。

完全休養になるのかと問われると「そうですね。中途半端に（休む）よりは、そこは藤川監督と相談させていただいて、最終的には監督が決断していただいたことになります」と話した。

１７日は今季初のベンチ外で欠場。藤川監督は試合後に「超人ではないということ。体調調整だけで休ませることはない」とアクシデントがあったことを示唆していた。

この日はチームと球場入り。室内練習場でキャッチボールやティー打撃などの練習を行った。普段と変わらないメニューをこなし佐藤輝自身は「やれることをやります」と話したが、２日連続でスタメン外となった。