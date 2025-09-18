白熱のJ2、「後半戦首位」はV・ファーレン長崎！無敗でJ1自動昇格圏浮上…2位はいわきFC、最下位は大分トリニータ

終盤戦に突入しつつある明治安田Jリーグ。J2では、激しい昇格争い、および残留争いが繰り広げられている。

週末の第29節終了時点では、水戸ホーリーホックが首位。同勝点の2位にV・ファーレン長崎がつけ、以下ジェフユナイテッド千葉、徳島ヴォルティス、ジュビロ磐田、ベガルタ仙台と続いている。

1試合1試合積み重ねてきた勝点が表れている現在の順位。その一方で、後半戦に入って調子を上げ、昇格争いに食い込んでくるクラブなども恒例であり、時には前半戦の様相が一変することも。

そこで、各クラブの最近の状況を把握するべく、後半戦初戦の第20節から週末に行われた第29節まで、ここ10試合の成績で順位表を作成してみた。

後半戦調子が良いのはこのチームだ！（※右端は29節終了時点での正式な順位）

1．長崎（勝点26／8勝2分0敗、16得点7失点）2位

2．いわき（勝点20／6勝2分2敗、22得点9失点）11位

3．山形（勝点18／6勝0分4敗、18得点12失点）13位

4．札幌（勝点18／6勝0分4敗、14得点18失点）10位

5．鳥栖（勝点17／5勝2分3敗、14得点11失点）8位

6．水戸（勝点16／4勝4分2敗、17得点13失点）1位

7．磐田（勝点16／5勝1分4敗、14得点12失点）5位

8．今治（勝点16／5勝1分4敗、12得点13失点）9位

9．秋田（勝点15／4勝3分3敗、17得点14失点）14位

10．徳島（勝点15／4勝3分3敗、9得点7失点）4位

まずはトップ10。後半戦首位はやはりV・ファーレン長崎だった。

前半戦が終了した直後の6月16日、下平隆宏監督との契約解除を決断した長崎は、代表取締役兼C.R.Oを務める高木琢也氏が監督に就任。そこから8勝2分の無敗でついに自動昇格圏の2位へと浮上した。

翁長聖の復帰やディエゴ・ピトゥカ獲得など夏の補強にも余念がなく、前評判通りの強さを手にしつつある。

2位には最近3試合で11得点1失点と攻撃力が爆発中のいわきFC。今夏、エースFW谷村海那が横浜F・マリノスへ引き抜かれたものの、田村雄三監督のもとで団結し、後半戦の台風の目となっている。

続いてはボトム10。

11．熊本（勝点15／5勝0分5敗、16得点16失点）16位

12．甲府（勝点14／4勝2分4敗、13得点12失点）12位

13．千葉（勝点13／4勝1分5敗、8得点10失点）3位

14．仙台（勝点12／2勝6分2敗、7得点8失点）6位

15．大宮（勝点11／3勝2分5敗、13得点6失点）7位

16．藤枝（勝点11／2勝5分3敗、13得点12失点）15位

17．山口（勝点8／1勝5分4敗、9得点13失点）18位

18．富山（勝点7／2勝1分7敗、6得点18失点）19位

19．愛媛（勝点5／1勝2分7敗、7得点17失点）20位

20．大分（勝点4／0勝4分6敗、4得点15失点）17位

こちらに入っている上位チームは、J1昇格に黄色信号が灯っていると言えるだろう。

序盤戦に首位争いを繰り広げたジェフユナイテッド千葉とRB大宮アルディージャは苦しい状況。週末はそれぞれレノファ山口FCとV・ファーレン長崎を相手に痛い敗戦を喫している。

また、千葉とベガルタ仙台は得点力不足により得失点差がマイナスに。「負けが多い千葉」「引き分けが多い仙台」と両チームの課題も浮かび上がっており、立て直しが急がれる。

そして、後半戦下位の4チームは、順位表でもボトム4。ギリギリ残留圏の16位大分トリニータと降格圏の17位レノファ山口FCは勝点差が5ポイントだが、大分は後半戦唯一未勝利と最も調子の悪いチームだけに、下の3チームにもまだまだチャンスはありそうだ。

泣いても笑っても残り9節のJ2。1戦1戦を戦い抜いた結果、どのような結末が待っているのか注目される。