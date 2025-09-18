人気キャラ「口の悪いうさちゃん」とsusabiが贈る限定バッグコレクション

日常にさりげなくユーモアを添えてくれる人気キャラクター『口の悪いうさちゃん』が、ライフスタイルブランドsusabiと夢のコラボレーション♡累計9.5万枚を売り上げる大人気のヌビバッグに限定デザインが仲間入りしました。今回は受注生産の特別アイテムとして登場し、毎日をちょっと楽しく彩ってくれます。販売期間やクーポンキャンペーンも見逃せません♪

口の悪いうさちゃん×susabiコラボ

大人気イラストレーター・ナポリさんが生み出した『口の悪いうさちゃん』は、毒舌ながらもポジティブで愛らしいキャラクター。

そんな個性派キャラとsusabiのヌビバッグが限定コラボを果たしました。

4種類の刺繍ワッペン（お布団大好き・全員蹴散らせ・生まれてからずっと天才・ポジティブシンキング）は、ローマ字表記でさりげなくデザイン。シュールでほっこりする相棒が毎日に寄り添ってくれます♡

ROSIER by Her lip toのポップアップ開催♡新宿で限定アイテム先行発売

全2型のバッグ展開と詳細

舟形トートバッグ（LUCK）



価格：5,980円（税込）

A4やPCが収まり、通勤・通学・マザーズバッグにぴったり。広いマチで収納力も抜群です。

サイズ：約28cm（底面幅）/約45cm（上面幅）×縦22cm×マチ21cm（カラー：アイボリー／カフェベージュ／ライトグレー／チャコール）

価格：4,980円（税込）

軽量でお財布やスマホが入るちょうど良いサイズ。バッグインバッグとしても活躍します♪

サイズ：約16cm（底面幅）/約30cm（上面幅）×縦19cm×マチ16cm（カラー：アイボリー／カフェベージュ／ライトグレー／チャコール）

販売スケジュールとキャンペーン

受注販売期間は2025年9月19日（金）11:00～9月29日（月）10:00。カラーによっては上限数に達し次第終了する場合があります。生産は10月上旬～下旬を予定し、11月上旬より順次発送予定。

さらに、発売記念としてsusabiベビーキッズ公式Instagramで先着20名限定の500円OFFクーポンを配布中。お得にゲットできるチャンスをぜひお見逃しなく。

毎日に楽しさを添える特別バッグ

使いやすさと遊び心を兼ね備えた『口の悪いうさちゃん』コラボヌビバッグは、毎日の暮らしをちょっと特別にしてくれる存在です。

大容量の舟形トートとコンパクトなミニトート、ライフスタイルに合わせて選べる2型展開も魅力。受注生産の限定アイテムなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

お気に入りの相棒バッグと一緒に、ポジティブな毎日を楽しんでみませんか？♡