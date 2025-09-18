多部未華子「ほぼ毎日、どこへ行くにも自転車」“お値段以上のバリュー”感じる日々
女優の多部未華子（36歳）が、マクドナルドの新CM「セット500『カプセルトイ』篇」に出演。9月23日より放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、“シアワセにするもの”について語った。
同社は、「ハンバーガー」や「マックチキン」などのバーガーに、サイドメニューとドリンクMが付いて500円台で手軽に楽しめる5種類のバリューセットを「セット500」として販売。そんな「セット500」が好評なことを記念して、多部を起用した新CMを制作した。
新CMがシアワセの「セット500」の魅力を訴求していることにちなみ、撮影後のインタビューでは「“多部さんをシアワセにするもの”を教えてください」との質問を受ける。
これに多部は「最近はよく電動アシスト自転車に乗っていて、目的地に向かってスイスイ走っているんです。やっぱり歩いていくよりは早く着くので『ああ、すごいな自転車！』って思いながら、ほぼ毎日、自転車に乗っています」と回答。
また、「“お値段以上のバリュー”を感じたエピソード」を聞かれると、やはり「自転車です」と答え、「『そんなに乗るかな？』『乗る機会があるかな？』って思いながら購入したんですけど…ほぼ毎日、どこへ行くにも自転車に乗っているので、お買い得というか、買ってよかったと思っています」と答え、「自転車で走っていると、小さなスーパーとか『こんなお店があるんだ』みたいな発見があって。子ども向けの文房具屋さんとか、今まで目に留まらなかったお店をたくさん発見できるので、ちょこちょこ止まっては中を見て（笑）。そんな風に自転車生活を楽しんでいます」と語った。
