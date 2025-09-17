格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１７回大会（２７日、アリーナ立川立飛）のオーディションの様子が１７日、公開され、大阪喧嘩自慢のシェンロンと“悪童”レオの親友、ドラゴンが衝撃の大乱闘を繰り広げた。

ＳＮＳ上であおり合いが続いていた２人。オーディション開始３０分前にドラゴンがシェンロンを襲撃。殴りかかり、控え室が大混乱の乱闘を繰り広げた。左眼上を負傷し、流血したシェンロンが激高。「お前ら殺したるからな」と応戦。スタッフが大慌てで止めに入り「セキュリティ！セキュリティ呼んで！」と悲鳴のような声が飛び交った。セキュリティに羽交い締めにされたシェンロンだったが、「鬱陶しいんじゃ」と大暴れ。ドラゴンも「お前一発で白目むかしたるからこい」と挑発を続けた。

殺気立つ大阪軍団とレオ、ドラゴンはオーディション会場でも大乱闘。リキがドラゴンを襲撃し、レオが助けに入ると、シェンロン、ダイスケも参戦。シェンロンは再び流血し、「お前ら戦争やからな」と、怒声を浴びせた。

その後、レオがドラゴン、“博多の虎”虎之介とチームを結成したことが発表。再び大阪軍団と大もめとなり、ドラゴンとシェンロンの対戦が決まった。