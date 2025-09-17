若者を中心に増える、残業をしたくないという「残業キャンセル界隈」。

このままだと、上司世代が「育成指導キャンセル界隈に…」という声も。街の声を取材しました。

定時で帰る“残業キャンセル界隈” 街の人に聞いた残業時間は?

疲れて風呂に入るのが面倒くさい「風呂キャンセル界隈」や、人付き合いが面倒な「飲み会キャンセル界隈」などが広がる中、今言われているのが…

20代（メーカー）

「“残業キャンセル”みたいな?」

30代（広告系 経営者）

「（周りの経営者から）若い世代の残業しない固い意志に苦労しているって話はよく聞きますね」

やるべき仕事があっても、定時になると帰る「残業キャンセル界隈」が話題に。

実際、皆さんの残業時間はどのくらいですか。



20代（コンサルタント業）

「（月に）20〜30（時間）ぐらいです。正直短いと思ってます。残業するのは個人の自由。自分自身は仕事が好きでやっているので」

50代・営業の男性は「残業ほぼゼロ」とのこと。

50代（営業）

「前職ということであれば（残業）月50〜60時間してました。そういう労働環境を改善したいというので転職した。サービス残業は違法行為」

30代（メーカー）

「残業すること自体は抵抗ない。そこに正当な報酬が支払われるかどうかというのが大きなキーポイント」

20代・看護師の女性は「残業代が出る」そうですが…

20代（看護師）

「私、残業したくない人です。“残業キャンセル界隈”。残業代出ますけど、プライベートの時間を削ってまで仕事をしなくちゃいけないというのが、ちょっと感覚が分からない」

戦々恐々の上司たちは“育成キャンセル”に?

一方で「残業キャンセル」についてはこんな意見もあります。



20代（看護師）

「『終わるはずのものを終えずに帰る』のは残業キャンセルではなくて、『サボり』みたいになるので、それは違う」

20代（不動産）

「（会社の）トイレでインスタ撮ってたり。『早く帰りたい』みたいな。会社のトイレで寝てたとか。『もう固定給もらえればそれでいい』みたいな子たちは、いかに仕事をサボって残業せずに帰るか」

「残業キャンセル界隈」が広がることに、上司たちも今、戦々恐々...

50代上司（メーカー）

「（部下が）『きょう私は何時からライブがある』と言いふらしている。（残業してほしいと）言えない環境を作られている」

20代部下（メーカー）

「予定表に『ライブ』とブロックしてる」

50代上司（メーカー）

「頼みかけてやっぱり自分でやろう。これ以上言ったら、もっと（仕事）してもらえなくなるかも。プレッシャーにいつも怯えています」

そのため上司から、こんな言葉が…

50代上司（メーカー）

「“育成キャンセル”ですよ！ずっと気を遣って生きていますから」

看護師5年目

「教えづらくはあるかも。『帰りたい』と言ってるのに残してまで教えるのもなって思います」

「お互い尊重して時間を使うのが大事」

井上貴博キャスター:

“キャンセル界隈”という流行りの言葉で、遊んでいる感じはあると思います。

「The HEADLINE」石田健 編集長:

例えば「ライブ」と言うと「ん?」と思う人いるかもしれませんが、お子さんのお迎えなど、絶対に帰らなくてはいけない人は当然いるので、そういったところはお互いに余計な感情を入れずに、尊重して、それ以外のところでうまく時間を使うのは大事ですよね。

出水麻衣キャスター:

そこで楽しんで、次の日の英気を養ってきてくれたら、それはそれで生産性が上がりそうですよね。

