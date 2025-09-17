いつもと雰囲気違う！？女優・高岡早紀のプライベート姿に多くの反響が集まった。

１７日までにインスタグラムを更新し「娘のバースデーディナー」に行ったことを報告。「家族揃（そろ）ってお祝い。とてもとてもとても幸せな夜。。皆んなにありがとう！」と家族時間を楽しんだ。

レストランで撮影した写真をアップ。グラスを手にほほえんだ。撮影した角度なのか、ヘアメイクが違うのか。フォロワーは「早紀さん？」「やはり写し方によって違う人に見えるものですねー」「ホント！！早紀さんですか？」「なんだか変わりましたね」「え？どなたかと思った！」「これはまるで違う人みたい。誰か分からなかったです」「誰？」「誰のインスタ？と確認するくらい誰か分かりませんでした」「誰かな？いつもの顔ではない？？」「別人」「誰かわからなかったよ〜」とびっくり。「綺麗すぎ」「きゃー！！可愛い」とほれぼれしていた。

また「えっ！娘さん？」「娘さんですか？」「年齢不詳に若いー」「娘さんでしょうか？」「え、娘さんかと思いました。わりとガチで…」と混乱するフォロワーが続出した。