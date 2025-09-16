Number_i¤¬ÁÏºî³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤ò¸ì¤ë¡ª¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¥ê¥êー¥¹µÇ°¥é¥¸¥ªÈÖÁÈÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
Number_i¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØNumber_i Radio ¡Ù¤¬¡¢9·î16Æü¤è¤êApple Music¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Number_i¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.II¡Ù¥ê¥êー¥¹µÇ°ÈÖÁÈ
¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëNumber_i¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.II¡Ê¥Ê¥ó¥Ðー¥Äー¡Ë¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢Number_i¤Î³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢º£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä²»³Ú¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ´¤äÄ©Àï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¸ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡ØNumber_i Radio ¡Ù¤Ï¡¢Á´4¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¡£
¢£¥¨¥Ô¥½ー¥É1¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥¶¡¦¥ëー¥È¡¢¸¶ÅÀ ¡×
º£²óÇÛ¿®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É1¤Ç¤Ï¡¢Âè1²óÌÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥ëー¥È¡¢¸¶ÅÀ ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢3Ì¾¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤òÍÄ¾¯´ü¤Þ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¤µ¤¤º¢¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤Ï²È¤Ç¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡ÖÇÈ¾è¤ê¥¸¥ç¥Ëー¡×¤òµó¤²¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯²Æ¤Î¶Ê¡¢²ÈÂ²¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯°ËÆ¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤Èµã¤¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È²ÈÂ²¤È¤Î²û¤«¤·¤¤²Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÎÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÏÀÎ¤«¤éº£¤Ç¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¹¥¤¤Ç¡¢º£¤â¤á¤Ã¤Á¤ã»ý¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡È¥¹¥¯¥¤ー¥º¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¸¥ª¤Î¤È¤¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¡¢¤º¤Ã¤È¼ê¤Ë¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ëÀ®Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖGOAT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¡Ê¡ÖGOAT¡×¡Ë¤¬¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤Î²»³Ú¤¬¤¢¤ë¡£¡ØGOD_i¡Ù¤ä¡ØÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡Ù¤Ê¤É¿·¶Ê¤ò½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¶Ê¡£¤³¤Î¶Ê¤¬²¶¤é¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÊâ¤ß¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Apple Music¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ä¿·¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖGOAT¡×¤Ê¤É¡¢Number_i¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.09.22 ON SALE
ALBUM¡ØNo.II¡Ù
