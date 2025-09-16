9月9日に都内で営まれた歌手・橋幸夫さん（享年82）の通夜から一週間。生前の橋さんの功績をたたえ、偲ぶ声はいまだ後を絶たないが、葬儀場に現れた“お騒がせ芸人”をめぐる炎上騒動もまた、いまだ波紋を広げている。

「橋さんの通夜には、歌手・舟木一夫さん（80）、鳩山由紀夫元首相（78）など錚々たる顔ぶれが参列するなか、金髪オールバック、黒のサングラスをかけた、まるでEXILE・ATSUSHIさん（45）のような雰囲気をまとった男性の姿もありました。もちろん報道陣の目にもとまり、会場では『これからATSUSHIさんが来られます』というアナウンスも流れたのですが、彼が報道陣の囲み取材で明かしたのは、ATSUSHIさん“そっくり”のものまね芸人・RYOさんだということでした。生前の橋さんとは面識はあるものの、親交は特にないそうです」（スポーツ紙記者）

故人との特別な繋がりもないにもかかわらず、ATSUSHIを装って通夜に参列したRYOは、9日夜、Xで《報道陣関係者の皆様に勘違いをさせてしまい大変申し訳ございませんでした》と謝罪。ただ、投稿では、謝罪の言葉と共に、橋さんの名前が記された立て看板の横に立った写真や、葬儀場を歩く自信の姿を同行者に3分以上撮影させた動画もアップしており、この行為には“売名行為”“遺族への冒涜”といった批判が殺到する事態となっていた。

この騒動はもちろん“本家”の耳にも届いていた。

「ATSUSHIさんは10日にEXILEの動画プラットフォームの『CL』の有料会員向けに行った生配信のなかで、騒動を受けて、『正直、ナメてるなと思いました』と語っていました。RYOさんの葬儀場での振る舞いが、橋さんの遺族やファン、自分のファンに嫌な思いをさせたことを思うと、到底許せるものではなかったといいます。そのほか、ATSUSHIさんは過去にものまね芸人に“公認”を出したことは一度もなく、もしRYOさんに対して公認と誤認させるような発言があったとしたら、今回の件をもって“取り消し”にすると宣言していました」（音楽関係者）

なお、RYOは葬儀場で報道陣の囲み取材に対し、ATSUSHIを装った格好について、「ものまね芸人なので、このスタイルで来た」と話すなど、あくまでも芸人としての“矜持”を貫いたことを主張していた。ただ、お笑い界のスターは今回の騒動を冷ややかな目で見ていたようだ。

「9月14日に放送されたラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』で、MCの有吉弘行さん（51）が、『しかし、橋幸夫さんの葬式にATSUSHIのそっくりさんが行ってたの…何の関係もないのに行ってましたけど、どうかしてますね』と淡々とコメント。お笑いタレントの清水アキラさん（71）も橋さんの通夜に参列していましたが、有吉さんはこれについて、『当然、ものまねとかやってらっしゃいましたから』と比較するように語っていましたね」（前出・スポーツ紙記者）

ATSUSHIに続き、同業の有吉からも咎められたRYO。さすがに殊勝になるかと思いきや、15日、Xで有吉の発言を報じたネット記事を引用し、有吉に対してこんなクレームを突きつけた。

《有吉さんに関係ありますか？お会いした事もないのに色んな方が聞いてる放送で批判するのは止めてください》

まさかの“逆ギレ”で不服を表明したRYOだが、ユーザーから同情が寄せられることはほとんどなく……。投稿には厳しい批判の声が殺到した。

《炎上芸としても寒いし、ただの迷惑バカやん》

《お葬式という故人と関係者が最後のお別れをする場に何の関係もなく尚且つ他人の格好して承認欲求を満たす場にした人が何言ってんですか？貴方様が尊敬しているであろうATSUSHIさんにもすごい迷惑かかってますが。あっ。有名な有吉さんに噛みついて承認欲求満たしたいだけか。》

《関係ない人のモノマネして関係ない人の葬式出たんでしょ。いい加減にしろよ。いつまでも調子に乗るな》

《有名人のものまねをやってるんだろ？テレビにもでたことあるんだろ？ある程度名前が知れ渡るわけなんだから非常識な行為にたいして批判されるのは当たり前よ》

《迷惑系YouTuberと同レベル。だから売れないんだろ》

15日時点で、RYOは“売名行為”と批判を浴びた葬儀場での写真、動画を削除していない。騒動以降、橋さんの遺族やATSUSHIへの謝罪を綴っているRYOだが、はたして彼の本心はどこにあるのか。