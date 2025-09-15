2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年3月7日）＊＊＊＊＊＊日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物“蔦重”こと蔦屋重三郎の生涯を描く大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。ドラマが展開していく中、江戸時代の暮らしや社会について、あらためて関心が集まっています。一方、歴史研究者で東大史料編纂所教授・本郷和人先生がドラマをもとに深く解説するのが本連載。今回は「吉原の営業」について。この連載を読めばドラマがさらに楽しくなること間違いなし！

『べらぼう』流れてきたうめき声。その先に客の相手をするヒロインが…

五人もの客を押し付けられた瀬川

前回のドラマで、吉原一の花魁となった瀬川は、盲目の大富豪・鳥山検校から身請けを申し込まれました。

その話を知った蔦重は瀬川への恋心を告白し、年季明けに一緒になることを約束。瀬川も身請けを断ります。

しかし松葉屋の主人・半左衛門と女将・いねからは二人の関係を見抜かれ、結果として「襲名披露のご祝儀に大金がかかった」といった理由で、瀬川は一日に五人もの客を押し付けられることに…。

今回はこのあたりの描写を見ていて気になったことを記したいと思います。

吉原の営業は午前二時ごろに終了

吉原の営業は午前二時ごろに終了します。これを「大引け」といったようです。



客と高級遊女はその時間までは、男性の使用人（男衆と書いて、おとこし、と発音する。落語で勉強したのですが、牛太郎ともいうんですよね）のサポートを受けながら、お酒を飲み、料理を食べて楽しくすごす。

歌舞音曲も必須で、高度な接客技能が要求されるわけです。

でも大引けになると、あとはいよいよお床入り。吉原全体が寝静まる。

落語「五人廻し」

落語に「五人廻し」という演目があります。

大引けを迎えたのに、「ちょっと待っててね」と言って部屋を出た喜瀬川さんが帰って来ない。なんだ、どうした、と文句を言う男が4人。彼らはそれぞれに「おいらんが来ないぞ」と男衆にクレームを入れる。落語家さんは4人を演じ分けるのですから、そりゃあたいへんです。

弱り切った男衆が探すと、喜瀬川さんは田舎のお大尽を相手にイチャイチャしている。「困りますよ、おいらん。お客様からクレームの嵐で」と訴えると、お大尽が「それじゃあ、玉（ぎょく。遊女と遊ぶための代金）は俺が負担するから、4人にはそれを持って帰ってもらえ」と解決策を提示します。

1人50銭、計2円のおカネをもって男衆が退場すると、喜瀬川さんがお大尽に「私にも50銭くださいな」とおねだりする。

「じゃあ、ほら、50銭。でも何のために？」とお大尽が聞くと、喜瀬川さん「この玉をあなたに差し上げますから、あなたも4人さんと一緒に、帰っておくんなまし」。これが落ち。

高級遊女は「お客一人」と大引けの後に枕を重ねる

この落語は史実ではありません。たとえば「おいらん」という呼称は、時代とともにどのランクの遊女を指すかが変わっているらしい。まあ、ざっくり言うと、高級遊女をそう呼ぶことに違いは無いようですが。

でも、落語家さんたちはみな、そこまでの高級遊女をイメージせずに話を進めている感じです。そのあたりに齟齬はあるもの、この話からは、いくつかの遊び方の基本を見ることができるかもしれない。

大きな一つとしては、高級遊女は基本的に「お客一人」と大引けの後に枕を重ねるのであって、朝までは一緒に過ごす、ということ。

からすカアで夜が明けると、客はだんな気取りで別れを惜しみ、「また必ず来るからね」と家路につく。衣紋坂と五十間道を通り、名所の見返り柳のあたりにさしかかると、彼は思わず振り返る。

それで「柳ちる 今朝の出口の わかれ際」という川柳が成立するし、遊女が来なかった客は「見かぎりの 柳とわびる（がっかりする 落胆する）朝帰り」ということになります。

もう少し瀬川をいたわって

それを踏まえて常識的に考えてみます。

稼ぎ頭でもある高級な遊女は、お店の側も大切にする。嫌がらせとはいえ、もし一日に五回営業なんてことをしていたら、当然女性はくたくたになるし、性病に罹患する確率もグッと上がってしまう。

そもそも彼女のお客になるのは、「じゃあ他の四人の玉代はオレが負担するから、帰ってもらえ！」と言えるくらいのお金持ちばかり。

そうしたお客がこの先も来る見込みのない遊女ならとことんこき使うでしょうけれども、瀬川さんみたいな売れっ子は、たとえ検校の身請けが駄目でも、セレブ客を引き寄せるだろうから、単純な肉体労働からできるだけ解放させるなど、大事に扱うはず。

以前の回でも“強蔵（つよぞう）”をあてがい、瀬川がボロボロになるシーンが描かれましたが、瀬川が吉原のトップに立った以上、松葉屋にはもう少しいたわってほしい、などと勝手ながら思った次第です。