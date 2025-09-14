女優本田望結（21）が12日放送されたニッポン放送「本田望結のミユコレ！」に出演。約10キロ体重が減った「理由」を明かした。

本田は冒頭で「今日のトークテーマなんですけど、痩せた話？…っていうかダイエット。21歳のお誕生日の時に、体重が1年、2年くらい前と10キロくらい違って。SNSでそれを書いたんですよね。そしたら結構反響といいますか、会う方たちに“どうやってやせたの？”って言われるんですけど、どうやってやせたか…って難しくて、シンプルに”お酒が飲めるようになったから“っていうのが結構あって」と酒を飲むようになったことが減量の背景にあることを明かした。

そして「というのも私、食べるの大好きで。そしておコメが大好きで。朝昼夜とモリモリ食べていた食生活から、お酒飲めるようになって、夜はお酒と自分のおつまみ作って食べる…みたいな。やってたら、いつの間にか（体重が減った）。モリモリ、1、2、3食食べるっていうのが自然となくなって、するするっと自分のお肉が落ちたっていうんですかね。…くらいな感じで、例えばむくみがとれたとか。そういう感じで見た目が変わって、数字としても大きく変わっていたので、”〇〇法でやせた“とかではないんですけど、言うなら”お酒が飲めるようになったから“っていう感じですね」と続けた。

さらに「でも結構、そういう方がいらっしゃるようで、女優の広瀬アリスさんにダイエットで相談したことがあって。”どうやったら落ちますかね？“って言った時に、”望結ちゃんの年齢だと、お酒が飲めるようになっておつまみとかの食生活になったら変わるんじゃない？っていうふうに言ってもらって。今思うと、アリスさんが言ってたことって“こういうことかな”って、分かった気がしますね。無理やりとかではないんですけど、自然と落ちたので健康は健康だと思いますね。食べるのが好きと同じぐらいに運動するのも大好きで。ジム行ったりとか、ランニングしてとかすごい好きだから。運動するのが苦じゃないので、それも1つの秘訣になってるかな、と思いますね」と話した。

本田は6月1日に21歳誕生日を迎え、翌2日更新したインスタグラムで「※食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」などとつづっていた。