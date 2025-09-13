ÅÏÉô·ú¤Ïµí¥¿¥óÊÛÅö¤ò²ÃÇ®¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡ÔÀ¸°Õµ¤¡Õ¤ÈSNS¤Ç¥ä¥ê¶Ì¤Ë¡Ä¡ÈÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ìÉÔÎÑ¡É¤«¤é5Ç¯¤Ç¤âÀ¤´Ö¤ÏÎä¤¿¤¤
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÅÏÉô·ú¡Ê52¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¡Èµç¶þ¤Ê¶á¶·¡É¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Ûº´¡¹ÌÚ´õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿ÎÁÍý¼Ì¿¿¤Ë°ÛÊÑ¤¢¤ê¡ª 2¿ÍÁ°ÎÁÍýÅÐ¾ì¤Î¿·Å¸³«¤«¤é¡ÖÅÏÉô·úÅÐ¾ì¡×¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å
¡¡9·î11Æü¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Ä ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÅÏÉô¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÏSNS¤Ç¡Ê¼«Ê¬¼«¿È¤¬¡Ë¤¹¤°¤Ë±ê¾å¤¹¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£³¹Ãæ¤ÇÌµÃÇ»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖLUUP¡Ê¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤â¾è¤Ã¤Æ¤¿¤é¼Ì¿¿»£¤é¤ì¤Æ¡×¤È¡¢ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»Ñ¤ò²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±Ø¤Ç¤âÌýÃÇ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£JRÀçÂæ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾Êª¤Î²ÃÇ®¼°µí¥¿¥óÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ìËë¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¥Þ¥¸¤À¤«¤é¤Í¡ª ²¶¡¢¤É¤¦¤âÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤Î¤è¡×¡Ö²¶¡¢¡ÊÁûÆ°¤«¤é¡Ë5Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¡¢²ÃÇ®¼°ÊÛÅö¤Ïµö¤·¤Æ¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2020Ç¯6·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÂ¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ìÉÔÎÑ¡×¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢1Ç¯7¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¡£Éüµ¢¸å¤Ï°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁûÆ°¤«¤é5Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤¬ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤À¡£¤µ¤¹¤¬¤ËºÇ¶á¤ÏSNS¾å¤Ç¤Î¶¯Îõ¤ÊÈãÈ½¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÔÅÏÉô¤ÏÉáÄÌ¤ËÃý¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¦¤¶¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ËÜ¿Í¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤«¤¯¤Ê¤ë¾å¤Ï¡¢Â¯À¤´Ö¤«¤é¤Î¡È¾Ã¼º¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½Ð²È¤Ç¤â¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡£°ì±þ¡¢ÅÏÉô¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö³°¼Ö¤â¾è¤é¤Ê¤¤¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤â¤ä¤á¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈLUUP¤Ê¤ï¤±¤è¡×¤È¡¢¡È¿µ¤ó¤À·ë²Ì¡É¤È¤·¤ÆÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»ëÄ°¼Ô¤Î¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸÷¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤ÈÆ±¾ð¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢LUUP¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¡¡£ ¼Ö°ÜÆ°¤·¤Æ¤ë¤ÈLUUP¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡Ù¡Ø³°¼Ö¤ä¤á¤Æ°ÜÆ°¼êÃÊ¤òLUUP¤Ë¤·¤¿¤È°Î¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÌÂÏÇ¤À¤«¤é¤»¤á¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ë¤·¤í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÅÏÉô¤µ¤ó¤¬ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò»È¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤éÆñ¿§¤ò¼¨¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÌÌ¤Ç²¿¤«¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¾è¤êÊª¤À¤±¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¡ÈÅ¦È¯ÂÐ¾Ý¡É¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤Ï¤ä¡¢Â©¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âµö²Ä¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¶ì¶¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÅÏÉô¤Ï½Ð²È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
