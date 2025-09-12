¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ìーÍ¥¾¡¸õÊä²òÀâ¡Û③¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡ÃÁ°²óÂç²ñÍ¥¾¡¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯À¤³¦ºÇ¶¯¹ñ
¡¡¤¤¤è¤¤¤è12Æü¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë2025¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ìー¡Ë¡£½Ð¾ì¹ñ¿ô¤¬½¾Íè¤Î24¥«¹ñ¤«¤é32¥«¹ñ¤ËÁý¤¨¡¢Âç²ñ·Á¼°¤â¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ìー¤ÎºÇ½é¤Î²¦¼Ô¤Ï¤É¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Í¥¾¡¸õÊä¤¿¤Á¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯À¤³¦ºÇ¶¯¹ñ
1.¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÆÃÄ§
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¸½ºßFIVBÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¡ÊVNL¡Ë2025¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢À¤³¦¥Ð¥ìー¤ÎÁ°²óÂç²ñ²¦¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ìー¤òÍ¥¾¡¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤Éº£¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¸½Ìò¤À¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢¥µー¥Ö¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥ì¥·ー¥Ö¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Áー¥à¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÏÀ¤³¦°ì¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÁ´°÷¤¬¿ÈÄ¹200cm±Û¤¨¡Ê¥ê¥Ù¥í¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î»î¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë´°Á´Ìµ·ç¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥Ð¥ìー³«ËëÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÁ´¤¯ÄÌ¤µ¤º¡¢åºÎï¤Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ò·è¤á¤ëÅ¸³«¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¿¶¤ê¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¤Ë¥È¥¹¤ò²ó¤·¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬¿Ü¤À¡£
2.¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼åÅÀ
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼åÅÀ¤À¤¬¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¾¡Íø¤·¤¿VNL2022¤È2023¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥íー¥¿ー¥µー¥Ö¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤¬¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤äÀèÆü¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤Ï¥Õ¥íー¥¿ー¥µー¥Ö¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤¬Á´¤¯Ìµ¤¤¥Áー¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯¤¤¤Æ¼åÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¤³¤È¤À¡£ÆüËÜ¥ê¥Ù¥í¤Î»³ËÜÃÒÂç¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÏåºÎï¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÏÆ¤òÈ´¤¯¤«¤é¥ì¥·ー¥Ö¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·åºÎï¤Ê¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÏºÆ¸½À¤¬¹â¤¯¡¢¾ï¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
3.¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÃíÌÜÁª¼ê
¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥ß¥¥¨¥ì¥Ã¥È¡ÊOH/¿ÈÄ¹211cm/23ºÐ¡Ë¤À¡£
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×OH¤Î1¿Í¤Ç¡¢VNL¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥ÈOH¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Î¥¨ー¥¹¤À¡£
¡¡¥Ð¥ìー¤ÏÅØÎÏ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¿ÈÄ¹¤Î¹â¤µ¤Èº¸Íø¤¤¬ÍÍø¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡£¿ÈÄ¹211cm¤Çº¸Íø¤¡¢¤µ¤é¤Ë¹¶¼éËüÇ½¤Ç¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À¼ã¤¯¿¤Ó¤·¤í¤â¤¢¤ë¥ß¥¥¨¥ì¥Ã¥È¤Ï¸½Âå¥Ð¥ìー¤Î°ÛÇ½¤À¡£
¡¡Èà¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¥µー¥Ö¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤½¤ÎÊ¬¤·¤Ê¤ê¤¬Âç¤¤¯¤Æµå°Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤Ê¤Î¤Ç±¦Íø¤¤È¥Üー¥ë¤Î²óÅ¾¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¥ì¥·ー¥Ö¤¬¤·¤Å¤é¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤âOH¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¡¢¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å¤òÈ´¤«¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤âËÉ¤²¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢µÜ±º·ò¿Í¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ìー¥È¤ò¡¢¥ß¥±¥¨¥ì¥Ã¥È¤ÏÍø¤¼ê¤Îº¸¼ê¤òÆâÂ¦¤Ë´¬¤¹þ¤à¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤ò³°Â¦¤ËÆ¨¤¬¤µ¤º¤Ë¥³ー¥È¤ÎÆâÂ¦¤ËÃ¡¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¥ê¥Ù¥í·Ð¸³¼Ô¤Ç¥ì¥·ー¥ÖÎÏ¤â¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¥µー¥Ö¤ÇÁÀ¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¥ì¥·ー¥Ö¤¬Íð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ë»Ë¾åºÇ¹â¤Î°ïºà¤È¸À¤¨¤ë¥ß¥±¥¨¥ì¥Ã¥È¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£