ドラゴン細井「愛なんかでは生ぬるい」岸谷蘭丸の“金より愛”を一蹴した教育論
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
医師で医学部受験塾塾長のドラゴン細井と、実業家で俳優・岸谷五朗の長男でもある岸谷蘭丸が、子育て情報チャンネル「KIDSNA STYLE チャンネル【公式】」の動画「【ドラゴン細井×岸谷蘭丸】自分の学歴を子どもに越えさせろ」に出演。「親ガチャ」をテーマに、親の学歴や収入が子どもに与える影響について持論を展開した。
番組では、ママたちから寄せられた「親の学歴や収入が、子どもの将来に与える影響に不安を感じています」という悩みが紹介された。これに対し、ドラゴン細井は「子どもに対して申し訳ないともし思っているんだとしたら、その考え方が間違いです」と一刀両断。「申し訳なく思う前にやることがあるだろう」と厳しい視点を投げかけ、「収入に関してはあなたの努力ですよね」と、親自身の努力の重要性を説いた。
この意見に、岸谷蘭丸は当初「言うことなし」としながらも、「金より愛ですよ」と反論。しかし、この発言にドラゴン細井は「違うね」と即座にバツの札を掲げた。さらにホワイトボードに「愛に勝るものは狂気です」と書き記し、スタジオを驚かせた。
ドラゴン細井は、「愛なんかでは生ぬるいんだよ」「愛を超えて狂気にまで昇華させることが大事」と熱弁。その真意を「自分の学歴や環境を子どもに超えさせること」だと説明し、親が子どもの教育に“狂気”と呼べるほどの情熱を注ぎ、共に成長していく「二人三脚」の姿勢こそが重要だと語った。
教育における「愛」と「狂気」という、まったく異なる視点から繰り広げられた2人の議論。過激な言葉の裏に隠された、子どもの可能性を最大限に引き出すための深い教育哲学が垣間見える対談となっている。
番組では、ママたちから寄せられた「親の学歴や収入が、子どもの将来に与える影響に不安を感じています」という悩みが紹介された。これに対し、ドラゴン細井は「子どもに対して申し訳ないともし思っているんだとしたら、その考え方が間違いです」と一刀両断。「申し訳なく思う前にやることがあるだろう」と厳しい視点を投げかけ、「収入に関してはあなたの努力ですよね」と、親自身の努力の重要性を説いた。
この意見に、岸谷蘭丸は当初「言うことなし」としながらも、「金より愛ですよ」と反論。しかし、この発言にドラゴン細井は「違うね」と即座にバツの札を掲げた。さらにホワイトボードに「愛に勝るものは狂気です」と書き記し、スタジオを驚かせた。
ドラゴン細井は、「愛なんかでは生ぬるいんだよ」「愛を超えて狂気にまで昇華させることが大事」と熱弁。その真意を「自分の学歴や環境を子どもに超えさせること」だと説明し、親が子どもの教育に“狂気”と呼べるほどの情熱を注ぎ、共に成長していく「二人三脚」の姿勢こそが重要だと語った。
教育における「愛」と「狂気」という、まったく異なる視点から繰り広げられた2人の議論。過激な言葉の裏に隠された、子どもの可能性を最大限に引き出すための深い教育哲学が垣間見える対談となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
📱KIDSNA STYLE公式アプリでは他にもおすすめ動画がたくさん！ https://kidsna.onelink.me/722580303/xhdk0h88 👇チャンネル登録 https://www.youtube.com/channel/UC_mmXEEtpgmJg6iMeQHvKFw
youtube.com/@kidsnastyle YouTube