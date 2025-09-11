auが「iPhone 17」「iPhone Air」など価格発表
KDDIは、auの新商品として9月19日に発売する「iPhone 17」「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」「iPhone 17 Air」について、au Online Shopでの価格を発表した。
端末価格は、iPhone 17が15万2900円～、iPhone 17 Proが21万4900円～、iPhone 17 Pro Maxが24万900円～、iPhone Airが19万3900円～。
「スマホトクするプログラム」利用時の実質負担額
「スマホトクするプログラム」では、対象機種を本プログラムで購入し、13カ月以上利用後25カ月目までの購入機種回収で、機種代金の分割支払金のうち最終回分の支払いが不要となる。
本プログラム利用時の実質負担額は、iPhone 17はMNPが最も安く、新規、番号移行（UQ mobileからauへの乗りかえ）が同額で、機種変更が最も高い。他機種はMNPが最も安く、新規、番号移行、機種変更が同額。
MNPでiPhone 17が3万4500円～、iPhone 17 Proが9万1900円～、iPhone 17 Pro Maxが10万400円～、iPhone Airが8万1400円～。
新規・番号移行でiPhone 17が5万6500円～、iPhone 17 Proが10万2900円～、iPhone 17 Pro Maxが11万1400円～、iPhone Airが9万2400円～。
機種変更でiPhone 17が7万6000円～、iPhone 17 Proが10万2900円～、iPhone 17 Pro Maxが11万1400円～、iPhone Airが9万2400円～。
これらの新製品は、auのiPhone/Apple Watch/au +1 collection取扱店・ホームページ・オンラインショップにて、2025年9月12日午後9時から予約受付を開始し、2025年9月19日に発売する。