76ºÐ¡¦»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¢¸µºÊ¡¦¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¿·µï¤ËÍÜÀ¸¡¡17ºÐ¤È13ºÐ¤ÎÂ©»Ò2¿Í¤«¤é¤Ï·ò¹¯¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë
ÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¤¬¡¢12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡¡¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡
ÉñÂæ¤Î½Ð±é¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½ºß76ºÐ¤Î»ÔÂ¼¡£¼Â¤Ïº£Ç¯3·î¤ËÅ¾¤ó¤Ç¡¢±¦ÌÜ¤Î¾å¤ò¶¯ÂÇ¤¹¤ë¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤Ç±£¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
»ÔÂ¼¤Ï4Ç¯Á°¤Ë½÷Í¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤ÈÎ¥º§¡£ºòÇ¯¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤ÆÂæ½ê¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÆ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë»ÔÂ¼¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¡¢¼Ä¸¶¤¬ÍÜÀ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¸µºÊ¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ï17ºÐ¤È13ºÐ¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢·ò¹¯¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ð¤¦»ÔÂ¼¡£¼«¿È¤âÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÉã¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿Éã¤Ï¡¢»ÔÂ¼¤ÎÉñÂæ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°äÂÎ¤Î¸¡ÂÎ¤òË¾¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
