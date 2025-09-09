経済産業省は、次世代の「ペロブスカイト太陽電池」の量産化技術を確立するため、パナソニックホールディングスなど３社を支援する方針を決めた。

技術開発や実証試験の費用として、５年間で計２４６億円を補助する。

パナソニックのほか、リコーと、京大発新興企業エネコートテクノロジーズを支援する。パナソニックは建材に使える「ガラス型」、リコーとエネコートは薄くて軽い「フィルム型」の量産に取り組んでいる。３社は電池の年間生産能力を２０３０年までに、６万世帯分に相当する発電容量２００〜３００メガ・ワット以上に高めることを目指す。

リコーはインクジェットの印刷技術を応用し、住宅や工場への設置を進める。エネコートは、トヨタ自動車の協力を得て、自動車、工場向けなど幅広い用途での導入を目指している。

脱炭素技術を後押しする「グリーンイノベーション基金」を活用する。同基金は、フィルム型で先行する積水化学工業にも支援を行っている。

経産省は４０年までに発電容量２０ギガ・ワットのペロブスカイト電池を導入する目標を掲げており、今回の支援を通じて普及を後押しする。