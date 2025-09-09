¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¡ÈSNS¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¡É²ò½ü¡¡¥ª¥ê¼óÁê¤Ï¼Ç¤ÊóÆ»¡¡¼£°ÂÉôÂâ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç19¿Í»àË´
À¯ÉÜ¤¬SNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¡¢19¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¼óÁê¤¬¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤Ï8Æü¡¢SNS¤Î¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç19¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥âÂâ¤Î°ìÉô¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼óÅÔ¥«¥È¥Þ¥ó¥º¤Ê¤É¤Ë¤ÏÌë´Ö¤Î³°½Ð¶Ø»ßÎá¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢·³¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤¬9Æü¡¢SNS¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢¥ª¥ê¼óÁê¤¬¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢À¯ÉÜ¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤äX¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÉô¤Î¼çÍ×¤ÊSNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Î¿¯³²¤À¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£