23歳美容師が明かす「貯金1000万」「海外セレブ担当」野望とリアルな収入事情
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「オシャレ美容師にインタビュー」では、23歳の美容師さんが登場。視聴者からの「怖い人なのかな？」というイメージについて「まあ、よく言われるんですけど、美容師です」と、自身の素顔を語った。美容師を志した理由については「理由はなくて、ただただやってたら美容師になってたって感じです」と、意外にも自然な流れだったことを明かしている。
身体に入れているお気に入りのタトゥーについて質問されると、英語で『ウィズホーンズ』と刻まれていると説明。「マシンガン・ギリーっていうアーティストとトラビス・バーカーっていう人が好きなんですけど、3人で写真撮るのが夢なんで」と語るも、「叶わなそうなんで、やり方変えないと」と現実的な一面ものぞかせた。
気になる収入については、「毎月クロムハーツ買えるぐらいは」と回答。クロムハーツについては「物によりますね」としつつも、安定した収入ぶりをうかがわせた。さらに、今後の野望については「海外のスーパーセレブを髪の毛担当したいです」とし、「カイリー・ジェンナーとかですか？」と憧れのセレブの名も挙げている。「今欲しいものは？」の問いには、「ロサンゼルスに豪邸が欲しいです」と堂々と宣言。
貯金については「キャッシュで言ったら300万ぐらい。車とバイクとちょっと、日本で売ったりもしてるんで、合わせると1000万ぐらいですかね」と、その若さで驚きの貯蓄や資産を明かした。
最後に「今の日本に対して思うこととかありますか？」との質問には、「特にないです。自分自身やるだけですね」と力強く答え、インタビューを締めくくった。
