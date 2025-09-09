¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬ÈïÃÆÄ¾¸å¤ËÊá¼ê¤Ø¡ÈÅÜ¤ê¡É¡¡ÄÁ¤·¤¤°ìËë¡Ä»×¤ï¤º¡Ö»î¹çÁ°¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡×
5²ó2/3¤Ç3¼ºÅÀ¡¢4¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¤â¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤ÏËÜÅö¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤¬Âç»ö¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ 4¡¼3 ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£2ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É5²ó2/3¤ò6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÈïÃÆ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÁ¤·¤¯Êá¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¾ð¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£»î¹ç¸å¡¢ÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Î¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡È°ÛÊÑ¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È3-1¤«¤é³°³Ñ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥«¥Ã¥¿¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£8µåÌÜ¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÄ¾¸å¤Ë±¦¼ªÉÕ¶á¤Ë»Ø¤ò»Ø¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Î°Û¾ï¤òÁÊ¤¨¤¿¡£Êá¼ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ß¥ó¤Ï¤¹¤°¤Ë¿·¤·¤¤ÁõÃÖ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï»î¹ç¸å¡¢¤³¤Î»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¡ÊÅê¤²¤¿¤¤µå¼ï¤ò¡Ë²¡¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¸þ¤³¤¦¤«¤é¥³¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£3-2¤Î»þ¤Ë¤¹¤´¤¯¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤º¤Ã¤È²¡¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ä¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤é¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤È¹²¤¿¤À¤·¤¤µå¼ï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤ò¡Ë¸«¤¿¤é4ÉÃ¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Åê¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Î¤¢¤ì¡Ê»Ø¼¨¡Ë¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¡Ë¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤¬¤³¤ÎÁ°¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥«¡¼¥Ö¥³¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ä¡¼¥·¡¼¥àÅê¤²¤ÆÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤·¡¢ÀèÆü¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹Åê¼ê¤¬¥»¥µ¡¼¡¦¥µ¥é¥¶¡¼Êá¼ê¤È¤Î¡È¥µ¥¤¥ó°ã¤¤¡É¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤¿·ï¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ö¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ê¤ã¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¸«Æ¨¤·¤¿»þ¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼´í¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡£Êá¼ê¤ÎÍ×µá¤¬Ä¾µå·Ï¤Ç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤ì¤ÐµåÂ®¤¬ÃÙ¤¤¤¿¤á¤Ë»ö¸Î¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤ÎÂÇÀÊ¡¢·ë¶É3µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¨¡¢»î¹çÁ°¡¢ÊÑ¤¨¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂ¿Ê¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡È²×Î©¤Á¡É¤ò¸«¤»¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï6²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢±äÄ¹10²ó¤Ëµ¾Èô¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤³¤Î»þ´üËÜÅö¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï1¥²¡¼¥àº¹¡£°ìÀï°ìÀï¤¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë