この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「石破首相が退陣表明し日経平均最高値！次の総裁選は？フルスペック？」と題した動画を配信し、石破茂首相の辞任表明後の株式市場の動きや、次期総裁選の見通しについて見解を述べた。



動画で高須氏は、2025年9月8日の東京株式市場で日経平均株価が前週末比625円06銭高の43,643円81銭で大引けとなり、取引時間中には一時800円超高の43,800円台を付け、終値での史上最高値を更新したと説明した。



石破氏の経済政策については「緊縮財政派」との見方を示し、「おそらく財務省の言いなりになっているタイプ」と述べたうえで、「プライマリーバランス（基礎的財政収支）を黒字化しないといけない」「国債発行は悪である」との考えを持つと指摘。さらに「消費税は絶対正義。消費税減税はありえない」と述べ、「石破首相が日本の首相をずっと務めている限り、日本経済は良くならないであろう」と語った。また、過去に「石破ショック」と呼ばれる日経平均の急落があったとして、市場は政治情勢に敏感に反応すると主張した。



日本経済の好転に向けては、「適度な積極財政で緩やかなインフレを進めながら、国民の消費を促し、経済が拡大していくこと」が重要だとし、「市場が今後良くなる、株価が上がると期待しているから上がる」という期待（センチメント）の影響を強調。次期総裁選については、高市早苗氏または小泉進次郎氏が有力との見方を示した。なお、動画タイトルの「フルスペック」は、党員・党友投票を伴う通常方式の総裁選を指す。



小泉氏の経済政策に関しては「経済について深く語った場面を見たことがない」と述べ、本人が政策を深く考えていない場合は「結果的に財務省の言いなりになる」可能性があると指摘。一方で「若い」「イメージが良い」ことから「この人ならやってくれそうだ」という期待が生じるとし、決定的なミスがなければ優位に進む可能性にも言及。仮に小泉氏が総理になった場合、一時的に上がった株価がその後やや下がる可能性にも触れた。



高須氏は自身の希望として高市早苗氏の総理就任を挙げつつ、現時点では「小泉さんのほうが強い」と分析。日本経済の好転には「良くなるはずだ、お金を使おうという前向きな気持ちが大事」とまとめた。

