【全文公開】同棲生活をスクープ撮！「見取り図」リリー 13歳下フリーアナと「結婚宣言」

相手はミスコン準グランプリの美女

ナンバー１モテ芸人が、ついにプライベートでの″相方″を決めた。

８月中旬の週末。熱帯夜にもかかわらず、東京・港区にある有名韓国料理店は活気に溢(あふ)れていた。そんな人気店に連れ立って入っていく一組の男女(カップル)……。男は帽子とマスクで変装しているが、トレードマークの金髪と整った目元のイケメンぶりが目を引く。お笑いコンビ『見取り図』のボケ担当・リリー（41）である。

「『Ｍ‐1グランプリ』の３度の決勝進出を手土産に’22年に上京するや、すぐにブレイク。今では冠番組２本を含むレギュラー５本を抱える超売れっ子です。なかでもリリーは、整ったルックスで女性人気がバツグン。二人の人気コント『南大阪のカスカップル』でリリーは彼女役を演じているのですが、顔立ちが整っているから本当に女性に見える。最近もバラエティー番組で相方の盛山晋太郎（39）から、『呼吸してるだけでモテる。芸人で一番モテる』とベタ褒(ぼ)めされていましたよ」（大手芸能プロ幹部）

この日、リリーは小柄な美女を連れていた。″女遊びは芸の肥やし″を地で行くモテ男……と思って見ていたが、この日のリリーはどうやら様子が違っていた。

店を出るや、美女が伸ばした手をしっかりと握り返したリリー。信号待ちの間も話の止まらない彼女に、リリーは静かに耳を傾けている（上写真）。と思いきや、次の瞬間には美女が突然ダッシュ。ずり下がるズボンを片手で押さえながら必死に追いかけたリリーは、「もう逃がさないぞ」とばかりに彼女の腕をつかむと、そのまま仲良く高層マンションへと入っていった。

終始、リリーは美女に振り回されていた。それでも笑顔の絶えない様子からは、キャリアを重ねたお笑いコンビのような、気の置けない関係性がうかがえた。

リリーが惚(ほ)れ込むこの美女は、いったい誰なのか。

「彼女はフリーアナウンサーの今川菜緒さん（28）です。同志社大学在学中にはミスコンで準グランプリに輝いたこともある美貌の持ち主。現在はセント・フォースに所属し、ニュース番組『ＴＢＳ ＮＥＷＳ』やスポーツ番組『Ｓ☆１』（ＴＢＳ系）などで活躍しています。

二人の出会いは２年前。当時、今川アナは岡山放送に勤めていました。リリーが岡山県出身ということで、一緒に岡山ロケをしたことがキッカケだったそうです。リリーが『顔がドタイプ！』と積極的にアプローチしたことで、交際に発展したとか。今年３月に今川アナが上京してからは一緒に暮らしています。交際は相方の盛山にも報告しているくらいなので、リリーは本気ですよ」（リリーの知人）

堂々の「結婚宣言」

８月下旬には、″愛の巣″から一緒に外出し、焼き鳥屋デートを楽しむ日もあった。帰り道、どちらからともなく手をつなぐ二人。合い鍵も共有しているようで、リリーの不在時には今川アナが一人で帰宅する姿も。コントでは「カスカップル」を演じながら、私生活では「♡♡(ラブラブ)カップル」となっていたのである。

しかし、心配な点がある。テレビではたびたび、女性関係においてクズキャラな一面も披露してきたリリー。かつて『今田耕司のネタバレＭＴＧ』（読売テレビ）に出演した際は、「吉本芸人で、次にスクープされそうな芸人」というアンケートで１位になったこともあった。

はたして今川アナとは本当に真剣交際なのか。デート終わりの二人に声をかけると、リリーは「僕が答えます」と迷いなく語り、丁寧に取材に応じた。

――二人は現在、お付き合いされているんでしょうか。

「はい、しています」

――彼女のどこに惹(ひ)かれたんですか。

「僕はまぁ……見た目と……。あと、普通にいい子なんで！」

――同棲もされていると伺っていますが、結婚の予定はありますか。

「具体的な予定はないですけど。いつかは結婚したいです」

――今年１月には盛山さんも結婚を発表されました。触発されましたか。

「いやいや、僕は、それは関係ないです。ただ、そうですね。死ぬ前までには（笑）。彼女とできればいいなと思います」

今川アナの前で堂々と「結婚宣言」をする男気が、モテる所以(ゆえん)なのだろう。最後に「お二人の幸せを祈っています！」と伝えると、二人揃(そろ)って会釈をし、その場をあとにした。

改めて交際の事実を確認すべく、二人の所属先である吉本興業とセント・フォースにそれぞれ質問状を送ったところ、双方から「プライベートは本人に任せております」と回答があった。

二人にはゴールインまでの″見取り図″がハッキリと見えているに違いない。

『FRIDAY』2025年9月12・19日合併号より