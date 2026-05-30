全身美容や脱毛などエステ・脱毛サロンの倒産が止まらない。2026年は4月までに35件に達し、同期間で過去最多だった2025年の31件を上回った。SNSの普及に伴い、美意識の向上やコンプレックス解消などで自己投資に注目が集まっている。こうしたニーズを取り込みエステ人気が高まっているが、2025年には契約者数が120万人を超える大型倒産も発生した。エステサロンの倒産では、高額な前払金が返金されず、サービスを受けられな