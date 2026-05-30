◇プロ野球セ・パ交流戦 阪神 1-0 ロッテ(29日、ZOZOマリン)8回をわずか2安打に抑える好投で、今季6勝目をあげた阪神・郄橋遥人投手。試合後には、もはや“名物”となったヒーローインタビューに臨みました。マウンドでは淡々とボールを投げ込む印象の強い郄橋投手ですが、どうやらインタビューは苦手な様子。これまでもインタビューの最中に「ヤベッ！」と声をあげたり、うまく話がまとまらなくなってしまうなど、そ