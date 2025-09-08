【ハニーズ】で大当たり見つけた！ コーデに困った時の救世主♡「着回し力100点ワンピ」

コーデに迷ったとき、とりあえずこれを着れば安心！ と思えるワンピースがあると重宝するはず。今回は、レイヤードして着回せる【ハニーズ】のワンピースにフォーカス。季節の変わり目にも活躍が期待できる、コーデの救世主になりそうなワンピースをぜひチェックして。

ヘビロテ必至！？ 大人女性の頼れる味方

【ハニーズ】「テーラードジレワンピース」\4,980（税込）

ダブルボタンがクラシカルな雰囲気漂う、テーラード風のジレワンピース。マニッシュなアイテムに、ナチュラルに広がるAラインで女性らしさを演出。ベルトでウエストマークすれば、グッとあか抜けた印象に。インナーとのレイヤードを楽しんで。ジレとして着回せるのも魅力です。

甘さ控えめなチェック柄でこなれ感アップ

【ハニーズ】「チェックシャツワンピース」\3,280（税込）

1枚でさらっと着るのはもちろん、デニムパンツやレギンスとのレイヤードスタイルも楽しめるシャツワンピース。程よくゆったりとしたシルエットで、頑張りすぎない余裕ある雰囲気を演出できそう。秋にはロング丈のジレやトレンチコートとのレイヤードもおすすめ。

Writer：licca.M