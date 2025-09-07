右膝の負傷で戦列を離れる菊池。写真：福冨倖希

　しばらくピッチから遠ざかることになる。

　FC町田ゼルビアは９月７日、菊池流帆の負傷を発表した。

　28歳DFは８月23日に行なわれたJ１第27節の横浜F・マリノス戦で負傷。診断名は右膝骨軟骨損傷。全治は手術日より12か月程度の見込み。なお、手術は2022年に受傷した後十字靭帯損傷についても同時に施行する予定だ。
 
　今季にヴィッセル神戸から加入し、ここまで９試合に出場し２得点。闘志あふれるプレーでチームを下支えしてきた男が、無念の長期離脱となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

