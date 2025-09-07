全治12か月…町田に今季加入の28歳DFが無念の長期離脱。手術は2022年に受傷した後十字靭帯損傷も同時に施行
しばらくピッチから遠ざかることになる。
FC町田ゼルビアは９月７日、菊池流帆の負傷を発表した。
28歳DFは８月23日に行なわれたJ１第27節の横浜F・マリノス戦で負傷。診断名は右膝骨軟骨損傷。全治は手術日より12か月程度の見込み。なお、手術は2022年に受傷した後十字靭帯損傷についても同時に施行する予定だ。
今季にヴィッセル神戸から加入し、ここまで９試合に出場し２得点。闘志あふれるプレーでチームを下支えしてきた男が、無念の長期離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
FC町田ゼルビアは９月７日、菊池流帆の負傷を発表した。
28歳DFは８月23日に行なわれたJ１第27節の横浜F・マリノス戦で負傷。診断名は右膝骨軟骨損傷。全治は手術日より12か月程度の見込み。なお、手術は2022年に受傷した後十字靭帯損傷についても同時に施行する予定だ。
今季にヴィッセル神戸から加入し、ここまで９試合に出場し２得点。闘志あふれるプレーでチームを下支えしてきた男が、無念の長期離脱となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”