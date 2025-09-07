この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【オルカン・S&P500】全ての投資家に向けた重要な警告！このまま積立投資を続けていくと危険！？」で、投資アドバイザーの鳥海翔氏が、S&P500と全世界株式という2つの主要なインデックスファンドへの投資判断について、独自の視点で詳しく解説した。



視聴者から繰り返し寄せられる「S&P500とオルカン（全世界株式）、結局どちらが良いのか」という永遠の質問に正面から答え、鳥海氏はいつも「どちらでもいい」、と返しているが、それは投げやりな言葉ではなく、「数字とロジックを踏まえたうえでの結論」であることを本動画で丁寧に解き明かす。



動画ではまず、10年・20年・30年という異なる投資期間で両者を比較する「ローリングリターン」が用いられる。S&P500の優位が際立つ期間もあるが、短期では互角の勝負になる場面もあり、単年で見れば大差がないケースも多い。長期で投資した場合と短期での揺らぎ、このギャップをどう受け止めるかが重要だと鳥海氏は語る。



次に焦点となるのがオルカンの設計思想だ。米国100%に偏るS&P500と異なり、オルカンは米国とその他の国に配分を分け、リスクを分散している。さらに上位銘柄や特定業種の偏りも和らげており、ITセクターの急変動に巻き込まれにくい構造になっている。株価収益率（PER）の観点でも、オルカンのほうが相対的に割安であることが示される。こうした特徴を鳥海氏は一つひとつ数字で裏付けしながら解説している。



では、タイトルにある「危険」とは何を指すのか。鳥海氏の警告は、積立投資そのものを否定するものではない。むしろ危険なのは、一部のデータだけを根拠に「絶対勝てる」と思い込むこと、割高や集中リスクを軽視すること、そして正解探しに時間を使いすぎて積立を止めてしまうことだ。実際、過去には米国株が低迷し、他地域が下支えした時期もあった。



鳥海氏は結論として「どちらを選んでもいい」と繰り返すが、それは「理解して行動を続ける限り、最終的には成果に結びつく」という信念に基づいている。重要なのは選択肢そのものよりも、自分のリスク許容度と方針を理解し、積立を止めないことだと強調する。



数字やグラフを交えた解説は、文章だけでは伝わらない説得力を持つ。積立を続けるうえでの本当の注意点を知りたい人にとって、動画は強い指針を与えてくれる。視聴後には、自分なりの積立スタンスを言葉にできるようになっているだろう。