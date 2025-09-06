この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』で、りゅう先生が「【現代最強の錬金術】周りにあるゴミをお金に変える"令和最強の錬金術"を教えます。」と題し、捨てられていたもの（＝ゴミ）を新たな価値として再生し、売上につなげる現代ならではのマーケティング術を語った。



冒頭、リスナーから寄せられた「予算がない中、今あるリソースだけで売上を上げる方法はありますか？」という質問に対し、りゅう先生は「ゴミを金に変える錬金術」という強烈な独自ワードで核心へ。「今まで捨てていたもの、マイナスだと思っていたものをあえて見せるという発想を持ちましょう」と提案し、タイヤのチューブから生まれるバッグや、廃棄される果物をクラフトビールに生まれ変わらせる事例を挙げ、「ゴミを価値ある商品へと再生することが、いま最も注目されている」と力説した。



さらに「“思い出の再生”というキーワードがこれからのマーケティングで超重要」と具体策を提示。不要になったランドセルや祖母の着物、子どものおもちゃ、ぬいぐるみといった『捨てられないけど使わない』ものを、ミニバッグや小物入れ、キーホルダーなど、“青春時代の思い出を形を変えて蘇らせることで高単価な商品にできる」と語る。心理的な裏付けにも触れ、「ノスタルジアやストーリー化が商品価値に変わる」と熱弁。その上で、「捨てるものを単純に捨てず、そこにどんなストーリーがあるか問い、顧客の感情に深く寄り添うことがポイント」とし、リメイク品の製作過程を見せることで、「価値は何倍にも膨らむ」と強調した。



また、「再生商品は“開封体験”が重要。届いた瞬間の感動を演出し、再生証明書やビフォーアフターの写真を同封すると“語れる商品”になり口コミが発生する。SNS投稿や友達紹介キャンペーンで循環の仕組みも作れる」と実践的アイデアも多数提示。さらに、アメリカで美容院の髪の毛を油流出対策に再利用した事例など、驚きのリユースも紹介し、「発想の転換でゴミが今すぐ金になる」と視聴者の発想を刺激した。

