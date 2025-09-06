「イメージとプレー、全部が一致」３連覇を目ざす神戸の新エース！ 25歳FWが選ぶ自身のベストゴールは？
ヴィッセル神戸のFW宮代大聖が、９月５日の深夜に放送されたテレビ朝日系列のサッカー専門番組「ラブ!!Jリーグ」にVTR出演。今季ここまでの自身のベストゴールを明かした。
加入２年目の25歳は、チームが29試合を消化したなか25試合に出場し９ゴールをマーク。昨年までのリーグ２連覇に大きく貢献したFW大迫勇也とFW武藤嘉紀がフル稼働できないなか、神戸を力強くけん引している。
その活躍が評価され、７月に開催された東アジアE-１選手権では日本代表に初選出。２試合に先発し、日本の大会連覇に尽力した。
そんな宮代は、ベストゴールにJ１第14節・ファジアーノ岡山戦（２−０）での先制弾をチョイスする。51分、FW佐々木大樹がヒールで落としたボールに反応。寄せてくる相手をかわす時にちょんとボールを浮かせ、左足を振り抜き、ゴール左上に叩き込んだ。
「自分のイメージとプレー、全部が一致したゴール」と宮代は振り返った。
３連覇を目ざす神戸は現在、首位の京都サンガF.C.と勝点１差の暫定３位につけている。９月からはアジア・チャンピオンズリーグエリートが始まる。国内外のコンペティションで、背番号９のさらなる奮起に期待がかかっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ちょっと浮かせて左足でずどん！ 宮代が選んだベストゴール
