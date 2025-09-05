この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「将来の夢、無理に決めなくていい！」中2女子の悩みに愛あるエール

『私の将来の夢？』中学２年からの手紙」と題した動画で、12人産んだ助産師HISAKOさんが、視聴者の中学2年生・ナナさんからの素直な悩みに真摯に答えた。動画冒頭でHISAKOさんは「頑張らんでええで。適当でええで」と、肩の力を抜いて語り始めた。



ナナさんの手紙は、将来の夢を持てなくて悩んだ過去や、「助産師や保健師もいいかも」と母親に言われたことで助産師に興味を持った経緯、実際にHISAKOさんのYouTubeにたどり着き感動したこと、そして「たくさんのママを笑顔にしてくださってありがとうございます」など思いやりのあふれるメッセージを綴っている。



これに対しHISAKOさんは、「14歳にして世の中のママたちを気遣えるその感性が素晴らしい。鳥肌立つ」と、ナナさんの思いやりを絶賛。「もうこの時点でナナちゃん、あなたは助産師に向いてるよ」と太鼓判を押しつつも、「まだ中学2年生、福祉系の仕事も幅広くある。焦る必要はまったくない」とエールを送った。



自身の経験も赤裸々に。HISAKOさんは「私も中２・中３の頃は全然夢なんてわからなかった。なにがやりたいかなんて漠然としていた」と回想し、高校や大学でじっくり模索すればいいと主張。「いろんなことにチャレンジしてみる中で、”あ、これ好きかも”が自然と見つかる。夢は決めるものじゃなく“向こうからやってくる”ということが多い」と自らの実体験を語る。



さらに助産師を目指したきっかけには、「高校2年生の時にたまたま見た“助産婦学生24時”のドキュメント番組が衝撃だった」と明かし、「病院＝暗い場所というイメージを覆した、命の誕生に満ちた産婦人科に惹かれた」と打ち明けた。また、「メンタルがやられる程の部活のプレッシャーで生理が遅れ、産婦人科で女性としての身体性を意識した経験が、将来に大きく影響した」と自身の転機を語った。



現実の医療・福祉現場は必ずしもきれいごとばかりではないとしつつも、「やってみて違うと思うなら、それも大きな学び。“せっかく取った資格が無駄になった”と思わず、経験は人生に全部生かされる」と背中を押した。「医療福祉はテクニックだけでなく“人の気持ちに寄り添い、幸せにしたい”という思いが大切。理系文系関係なく、観察力や洞察力、人を思いやる気持ちが武器になる」とメッセージを送る。



最後にHISAKOさんは「勉強だけじゃなく、いろんな経験が“生きていく力”を作る。今は迷っていて当たり前だから、たくさんのことに興味を持って日々を過ごしてほしい」と温かく締めくくった。