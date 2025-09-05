BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が、TikTokでCORTIS（コルティス）の「GO!」をダンスする動画を公開し、あらたなタトゥーが見えると話題を集めている。

■BTS J-HOPE、膝上に「hope」を刻む

CORTISは、BTSの所属事務所から8月にデビューしたばかりの新人ボーイズグループ。J-HOPEはネオンイエローのジャケットにナイキのショートパンツを履き、ヤシの木を背にした開放的な背景でダンスを披露した。抜群の体幹の良さとキレの良さで、軸をぶらさずに踊っていく様には、さすがの貫禄が漂っている。

よく見ると、彼の左膝の上に「hope」とタトゥーが刻まれていることがわかる。そしてはっきりと読むことはできないが、右膝の上下にも英字が刻まれているようだ。

SNSでは「ホビタトゥー追加したの!?」「えっ増えてる？」「ホビらしくて素敵」「これは胸熱」「もっとよく見せて！」「信念やメッセージが込められてるんだね」「にしても美脚」「彼の覚悟と願いが伝わってくるよう」「hopeの文字に胸が熱くなったよ」「めちゃくちゃいい男…」と反響が起こっている。

■1カ月前の投稿ではタトゥーがなかったJ-HOPE（9枚目）

■BTS J-HOPEが『GQ KOREA』でオーデマ ピゲを纏う

なお、ファッション誌『GQ KOREA』のSNSで公開された腕時計ブランド『Audemars Piguet（オーデマ ピゲ）』のビジュアルと動画には、J-HOPEが登場している。