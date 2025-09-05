管理栄養士のリノベ食堂、ふんわり&もちもち”米粉ピザを紹介！独自アレンジで絶品和風ピザも
「ふんわりモチモチ！米粉のピザ/トマトピザ/大葉としらすのピザ」と題した動画で、管理栄養士のリノベ食堂さんが、米粉を使った2種類のピザの作り方を詳しく紹介した。動画冒頭でリノベ食堂さんは「イースト菌を用いて発酵させる、ふわふわっとしたパンのような生地」と米粉ピザの特徴を語り、「カリカリがお好みの方はフライパンで焼くなどして調整してみてください」と、好みに合わせた焼き方の工夫も示している。
工程はシンプルで、「材料をすべて混ぜ合わせたら、1時間ほど発酵させて伸ばして材料を乗せて焼きます」と説明。ポイントとしてはサイリウムを加えることで「もちもちっとした食感」に仕上げられるとし、「ちょっとダマになりやすいので、よーく混ぜて滑らかにしていきます」と混ぜ方にもアドバイスがあった。
ピザ用のトマトソースは玉ねぎの食感を活かし、「本当は玉ねぎをもっと細かくみじん切りにした方がいいんですけれども、新玉ねぎの食感を楽しみたかったので、結構粗めに切っています」と独自のこだわりを披露。ソースにはタイムやローリエ、ローズマリーを加え、「お好みで、にんにく、しょうが、唐辛子など入れてもおいしいですね」とアレンジ例も提案した。
ピザ生地は「まるーく固まっています。これからは生地を丸く形を整えていきたい」とし、上手な形成方法についても「生地を先にまん丸くきれいにしてから薄く伸ばすといい」と発見を紹介。具材のチーズは「欲張ってモッツァレラチーズをのせすぎたんですけれども、あんまりのせすぎると水分が出てくるので適度がおすすめ」と経験に基づくリアルなアドバイスも印象的だ。
今回紹介された2種類のピザは、トマトソースとたっぷり野菜のピザと、和風醤油マヨ＆ゆず胡椒＋大葉としらすのピザ。和風ピザについては「大葉が大好きなのでたっぷりと20枚使っています」とし、「大葉を焼く前と焼き後に分けて乗せる」という独自の一手間が香りを引き立てる。
動画の最後では、「半分ずつぺろりと平らげてしまったので残った半分でハーフ&ハーフ風にしてみました」と楽しみ方も紹介し、「チーズがとろーり溶けてとっても美味しかったです」と満足げな締めくくり。リノベ食堂さん流の「ふんわりモチモチ」の米粉ピザレシピは、家でもすぐ真似できそうな簡単＆新感覚の一品となっている。
