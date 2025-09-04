TBS¡¢¡ÈÀÑ¶ËÅªÌµ²þÊÔ¡É¤ÎÊý¿ËÉ½ÌÀ¡¡À¶¿å¿ÒÌé¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö10·î°Ê¹ß¤ÎÈÖÁÈ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡TBS¤Î10·î´üÈÖÁÈ²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤¬9·î4Æü¤ËÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¶É¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬ÉôÄ¹¤Î»°Åç·½ÂÀ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¶É¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬Éô´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¼¼Ä¹¤Î»ûÅÄ½ß»Ë¡¢¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¼·ß·Å°¡¢TBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¿ùÅÄºÌ²Â¡¢TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î´ÚÅ¯¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î²ÃÆ£¾Ï°ì¡¢Âç²Ï¸¶ÈþÆà¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÇòÀÐÍÆ»Ò¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤òTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¾åÂ¼ºÌ»Ò¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ÀâÌÀ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢»°Åç¤¬¡ÈÀÑ¶ËÅªÌµ²þÊÔ¡É¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢10·î´ü¤Ç¤Ï¡¢²þÊÔ¤ò¤·¤Ê¤¤»Ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ»°Åç¤ÏTBS¤¬2024Ç¯10·î¤è¤êÆ³Æþ¤·¤¿¡ÖLTV4-59¡×¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢TBS»ëÄ°¼Ô¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤¬¹âÎð¼ÔÁØ¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë59ºÐ°Ê²¼¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤ò¼¨¤·¤¿¡ÖLTV4-59¡×¤òºÇ½ÅÍ×»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£»°Åç¤Ï¡¢¡ÖÊý¿Ë¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿µîÇ¯¤Î10·î¤«¤é½ù¡¹¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï²þÊÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ï¡ÖLTV4-59¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÂ¾¶É¤È¤ÎÈæ³Ó¤ò¹Ô¤¤¡¢1°Ì¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¥¢¥Ôー¥ë¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¡ØTHE TIME,¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¹¥Ä´¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ì¤ÎºîÉÊ¤¬»ëÄ°Î¨¤ò¸£°ú¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç10·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¥É¥é¥Þ¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢³Æ¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä»£±ÆÃæ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¿ùÅÄ¤Ï¡¢¡ÖËÜºî¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Çµ¯¤³¤ëÃË½÷2¿Í¤ÎÂç¤¤ÊÍÉ¤é¤®¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ç1¤Ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö²ÆÈÁ¤µ¤ó±é¤¸¤ë°¾Èþ¤¬¡¢2ÏÃ¤Ç¡Ê¥é¥é¥ó¥É¤Î¡Ë¥µー¥ä¤µ¤ó±é¤¸¤ë½í¤Ë¡¢¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ÆÈÁ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤ä»ÅÁð¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·¤Û¤í¤Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï1ÏÃ¤ò´Ñ¤Ê¤¤¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆóÌÌÀ¤ò»ý¤Ä¥·¥§¥¢ー¥É¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ê²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢1ÏÃ¤È2ÏÃ¤òÎ¾Êý´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²ÆÈÁ¤µ¤ó¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖTBS¤Î²ÐÍË22»þ¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿Í¥¤·¤¯¤ÆÏ¯¤é¤«¤ÊÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÃËÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥ÉS¤Î¼ÒÄ¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¤Î¼çÌò¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÃË½¤¤¡£1Êâ¿Ê¤ó¤Ç¤Ï2Êâ²¼¤¬¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÏÈ¤Î¿·¤·¤¤ÃËÀÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¢¤ë¥·ー¥ó¤ä°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏËèÏÃÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¯¤È¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤ì¤«¤Ê¡¢¤Èµ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡Â³¤¤¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î´Ú¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¥Æー¥Þ¤ò¡ÖÊì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡¡µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë±àÂ¼»°¤ÏËÜºî¤¬¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡×¤ÎÂè1²ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±ºî¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°ÊÁ°±àÂ¼¤ÏÊÌÌ¾µÁ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¹½À®ºî²È¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢TBS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤Î½Ð»º¤òµ¡¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤«¤é¹ßÈÄ¤·¡¢¹½À®ºî²È¤Î»Å»ö¤ÎËµ¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë±þÊç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤Î¤Ê¤«¡¢¡ÖÊì¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¬Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊì¿Æ¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜºî¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ´Ú¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤±¤ëÉé²Ù¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ë»¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²ÈÂ²°Ê³°¤Î¿Í¤¬Êì¿Æ¤È¤·¤Æ³Ø¹»¤Î¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤â¤·À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Êì¿Æ¶È¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤·¤¿¤éÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é±àÂ¼¤µ¤ó¤ÈµÓËÜºî¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ú¤ÏÀî±ÉÍûÆà±é¤¸¤ëçý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤ÏÌò¤òÌ³¤á¤ëÃÓÂ¼ÊËºÌ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤ËÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£13¼ïÎà¤â¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌÔ½ë¤Î»£±ÆÃæ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¼Çµï¤ËÆþ¤ë¤È¤â¤¦Âç¿Í´éÉé¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ìÈÖNG¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÓÂ¼¤Î±éµ»ÎÏ¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤«¤é¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÂç²Ï¸¶¤¬ÅÐÃÅ¡£Æ±¤¸¤¯¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î²ÃÆ£¤Ï¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¶¥ÇÏ¾ì¤«¤é¥ê¥âー¥È¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥á¥¤¥ó¤Î½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Âè1´õË¾¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÄÌ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Ë1È¯¤Ç½Ð±éOK¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤â¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò20Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë²ÃÆ£¤Ï¡¢¡ÖÆâÍÆÅª¤ËÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤ä¡È¥¤¥±¤ª¤¸¡É¤ÎÊý¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷À¤ÎÊý¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡¢º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤´´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£
¡¡ÌòÌ¾¤äÌòÊÁ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÜ¹õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ÖÀâÌÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Àè¡¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JRA¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡¢¶¥ÇÏ³Ø¹»¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÃæ¤Ë¤ÏÍÌ¾¥¸¥ç¥Ã¥ー¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤ÆÇÏ¤ò»È¤Ã¤¿»£±Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¶ìÏ«¤¬Â¿¤¤¡×¤È²ÃÆ£¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«º´Æ£¹À»Ô¤µ¤ó¤À¤±ÇÏ¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æñ¤·¤¤ÀßÄê¤Î¤ª¼Çµï¤â¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤ÈÇÏ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤âµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº´Æ£¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¼·ß·¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢º£Âç²ñ¤Ø¤Î°ÕµÁ¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Âç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¿¥ÅÄÍµÆó¤Èº£ÅÄÈþºù¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç½é¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄ¤Ï¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤Èµ×ÊÝÑÛÁª¼ê¤òµó¤²¤¿¡£°ìÊý¤Î¿¥ÅÄ¤Ï¥·¥É¥Ëー¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥óÁª¼ê¤òµó¤²¡¢¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¸Â¤é¤º¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢10·î2Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÂÀÍÛ¤è¤ê¤ââÁ¤·¤¤À±¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÇòÀÐ¤¬ÅÐÃÅ¡£¡ÖËÜÍè¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Î¤ä¿ÍÊª¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸¶ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÀþ¤ò¸º¤é¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ´¤¯µÕ¤Îºî¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¸¶ºî¤ÎÀþ¤ò¥¢¥Ë¥á¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤ºî¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Á´ðÇî¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡ÖStellar Days¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÈó¾ï¤ËºîÉÊ¤Ë±è¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤¤¤«¤ËºîÉÊ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçËã½ê»ý¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç7·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤â¡£»°Åç¤Ï¡Ö10·î°Ê¹ß¤ÎÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Ð±éÍ½Äê¤ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍ½Äê¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
