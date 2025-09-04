¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡°ÛÎã¸¤¥³¥¹»Ïµå¼°¡ª±«¤Î¥Þ¥Ä¥ÀÁûÁ³¡¡¸«»ö¥Î¡¼¥Ð¥ó¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¤®¤Ã¤¯¤ê¹ø¤À¤Ã¤¿
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Åç¡½DeNAÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ÖTHE¡¡¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGosh¡ª¡ª¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡¡MOVIE¡×¡Ê9·î26Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¤Î·Ù»¡¸¤¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¡×Ìò¤Î°áÁõ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¾ìÆâ¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡¹ß¤ê¤·¤¤ë±«¤ÎÃæ¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Ë¹Åç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐÈÄ¡£¤ä¤ä³°³Ñ¤Ë¤½¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸«»ö¤Ê¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡×¤ò±Ç²è²½¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢´Õ¼±²Ý·Ù»¡¸¤·¸¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¡¦ÀÄÍÕ°ìÊ¿¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤À¤±¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«ÁêËÀ¤Î·Ù»¡¸¤¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼¤¬¡¢¼ò¤È±ìÁð¤È½÷¹¥¤¤ÎÍßË¾¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¸¤¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦´ñÈ´¤ÊÀßÄê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄÁ°¤Ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬À½ºî¤·¤¿±Ç²è¡ØTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢¡ÊGOSH!!¡Ë¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·Ù»¡¸¤¡¢
¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ü¥¢¥Ï¥¤¥à¹æ¤¬»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÉÔ±¿¤Ê»ö¤Ë¡¢¿ôÆüÁ°¤«¤é·Ú¤¤¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤ò¤ï¤º¤é¤¤¡¢ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ø¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢ÀÄÍÕ°ìÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ï¡Ø¥ª¥ì¤Î¹ø¤¬´°Á´¤Ë²õ¤ì¤è¤¦¤È¡¢¤«¤Þ¤ï¤Í¤§¡£º£Æü¤Î°ìµå¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤À¡Ù¤È¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢ÃÈ¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£