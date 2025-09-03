【USJ：ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー ～ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー～】 開催期間：9月5日～11月3日 料金：37,300円～

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、グループツアー「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・グループ・ツアー ～ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー～」を9月5日より開催する。料金は37,300円より。

「ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー」は、USJのハロウィーンイベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を専任のツアー・ガイドが案内するグループツアー。期間限定アトラクションへの優先案内や「ハミクマ・グリーティング・フォト」の確約、人気アトラクションのエクスプレス・パス2枚などがセットになっている。

さらに、USJの“安全なゾンビ”と記念撮影ができるスペシャル・グリーティングに参加可能。加えて、ツアー参加者限定で「ハミクマ」のポシェットがプレゼントされる。

参加者限定の「ハミクマ」ポシェット

