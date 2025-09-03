【最新まとめ】2025年8月に発売されたオーディオ新製品14選
YouTubeチャンネルで公開された『【2025年8月】注目の新製品まとめ14選！専門店スタッフピックアップ 今月のおすすめ！』にて、PRスタッフのゆーでぃさんが2025年8月登場のワイヤレスイヤホンや有線イヤホン、DAP、据え置きDACアンプなど計14製品を徹底紹介した。今月は特に「水月雨 (MOONDROP) の製品が多かったですし、どれも良かったです」と語り、同ブランドの注目度の高さに熱視線を送った。
冒頭で「今月はとにかく水月雨 (MOONDROP) の製品が多かったです」と断言したゆーでぃさん。その中でも、6750円のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン『水月雨 (MOONDROP) Pill ミュージックカプセル』や、J-POP用にチューニングされた新型『Blessing3 AQUA』など、幅広いモデルの特長を詳細にレポート。「価格を感じさせない高音質っていうところが魅力かなと思います」と、コストパフォーマンスの高さを太鼓判。
特に、49,500円の『Harmon-SP TAGO STUDIOxMOONDROP』のコラボモデルについて「TAGOといえばこういうデザインっていう、木を使ったデザインでありながら、音聞いたら、あ、水月雨 (MOONDROP) と、ちょっとこう、水月雨 (MOONDROP) っぽくないね、しっかりとした低域っていうのを楽しめた」と語り、その人気の理由にも深く納得した様子だ。
また、「どの時間に行っても水月雨 (MOONDROP) のブースは人がたくさんいる」というドイツのオーディオショーでの経験も交え、「もう本当に世界的にね、どんどん人気になっているブランドになる」とその国際的評価の高まりを伝えた。
後半ではAstell&Kernの最新DAPや、据え置き型DACアンプの最新作『FIIO K15』などにも言及。「非常にクリアで、原音中立っていう感じで音楽を再生してくれる」と絶賛した。さらに、「香港のオーディオイベントでも水月雨 (MOONDROP)の新作、40万～50万台のハイエンドモデル発表予定もあり、期待したい」とコメント。
最後に、「水月雨 (MOONDROP)の製品がどれも本当にいい製品でした。今後もたくさんいい製品が出てくるんじゃないかなと、本当に期待しているブランド」と総まとめ。「また次の動画でお会いしましょう」と締めくくり、イヤホン・オーディオファンの期待を煽った内容となった。
