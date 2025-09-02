この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【神ツール】12媒体・月間1億件の広告データが見える動画広告分析Pro徹底紹介』と題した動画で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が「広告の成果を倍増させる絶対に導入すべきツール」として「動画PRO」の魅力を語った。有馬氏は冒頭で「広告運用の成果が出しづらい時代だからこそ、分析や競合リサーチがこれまで以上に重要」と訴え、「動画PROはその作業を画期的に短縮できる」と強調した。



動画中盤、有馬氏は「動画PROは代理店だけでなく広告主自身にこそ必要」と断言。その理由について「競合や市場のリサーチ時間が圧倒的に短縮できる」「どんな無名企業が広告で急激に成長しているか可視化でき、トレンド察知や新規事業のヒントになる」と利点を挙げた。さらに、「動画PROでは、名だたる大手企業だけではなく、中小企業の広告が驚くほど回っている」という現場感も披露し、「このビジネスがこんなに動画広告に投資しているのかと驚くと思う」と語る。



実際の利用体験も交えて、有馬氏は「売れている動画クリエイティブを丸ごと見られる上、AI機能で効果的なシナリオも自動生成可能」と紹介。「代理店に頼らなくても、売れている動画パターンから自社向けの台本をAIで作成できる。クリエイティブ費用が別途かかる現場もあるが、動画PROなら自前で質の高い広告案が生み出せる」と実用性を説いた。ただし、「AIに頼り切って同じシナリオを脳死で使うのは危険。自社商品のターゲットを見極めて改善する視点も不可欠」と注意も促した。



トレンドの把握や商材ジャンルごとの人気動向も可視化できることから、「新規商品開発のアイディア源としても力を発揮。『空いた時間で商品力を高めることが何より重要』」とも語り、最終的には「見せ方が似てきた現場では、商品力や信頼性の向上こそ差別化の鍵」と提言。「誰が商品を売っているのか、口コミや信頼性を高めることも抜かりなく」と締めくくっている。



動画の終盤では、「こうした便利ツールが増える“怖い時代”を迎えたからこそ、広告主も自ら手を動かし、創造力と商品力で勝負すべき」とメッセージを届けた。