不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が指南！「自己流は高くつく」年収別攻略で“売れる物件”だけ買う
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画『年収300万円前後なら1棟目はこの物件に投資しろ！年収別の不動産投資必勝戦略を教えます！』で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が不動産投資の年収別攻略法について解説した。冒頭から「不動産のいいところは、部品化できるところ」と切り出し、収益性と資産価値を分解して積み上げる思考を提示。自己流で走る前に、失敗しにくい物件の見極め方を押さえるべきだと強調する。
年収が低くても攻略法を知ることで資産形成が可能として、投資リスクの最小化や失敗しにくい物件選びのコツを紹介。特に年収が低めの層に向けて「小ぶりで築古の物件を不動産担保ローンで購入することで、現金を使わずに資産形成ができる」と解説。
利回りは15％を目安に、土地割合が高い物件を選ぶことが肝。年収500～700万円、年収700万円以上はこの戦略にアパートローンを「足し算」。商品を組み合わせて合計利益を伸ばす発想が重要。年収700万円以上はアパートローン／プロパーローンで規模を押し上げつつ、売上（家賃）を積み上げて事業実績で融資を拡大するとアドバイスする。「人生って一回しかないんですよ。使える選択肢はすべて駆使しないともったいない」と語る姿も印象的だ。
動画後半では、優良物件の見つけ方、値引き交渉、修繕費の抑え方まで“どこをいじれば利回りが上がるか”を具体的に示す。実例として、270万円で仕入れて利回り35％まで作り込んだ、小ぶりな戸建ての話も登場。手順や交渉の勘所は動画内で解説されており、「自己流で迷う時間」を短縮したい人には見どころだらけ。
年収が高くなくても、適切な戦略と物件選びで不動産投資は可能で、「優良物件×資金調達を“部品化”して足し算する」考え方が腑に落ちるはず。年収別の勝ち筋を短時間で俯瞰でき、再現しやすい工夫が満載だ。
チャンネル情報
会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは［5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄（木村 洸士）が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます！