近賀ゆかりロールモデルコーチもさっそく参加!! U-16日本女子代表候補メンバーが発表
日本サッカー協会(JFA)は2日、福島県で行うU-16日本女子代表候補の国内トレーニングキャンプメンバーを発表した。
U-16日本女子代表候補は今月8日に活動を始め、同10日にはJヴィレッジスタジアムで仙台大とのトレーニングマッチを実施。同11日に活動を終える。8月に女性初の日本サッカー協会(JFA)ロールモデルコーチに就任した近賀ゆかり氏も参加する。メンバーは以下の通りとなった。
【スタッフ】
監督:白井貞義
コーチ:横道玲香
ロールモデルコーチ:近賀ゆかり
GKコーチ:井嶋正樹
フィジカルコーチ:川原布紗子
テクニカルスタッフ:見原慧
▽GK
池田桃花(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)
山中実栞(藤枝順心高)
加登脇心羽(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)
▽DF
松浦友芽(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
清水和楽(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)
竹田美佐也(柳ヶ浦高)
長谷川芽衣(サンフレッチェ広島レジーナユース)
北村礼(INAC神戸レオンチーナ)
四本帆夏(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
近藤咲季(藤枝順心高)
伊藤杏莉(JFAアカデミー福島)
▽MF
久保田真帆(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18)
佐藤寿音(VONDS市原FCレディース)
山本実桜(開志学園JAPANサッカーカレッジ高)
田村胡桃(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
池田柚葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)
片岡菜葉(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)
花城恵唯(JFAアカデミー福島)
佐藤葉音(マイナビ仙台レディースユース)
山田美月(筑陽学園高)
山路真白(JFAアカデミー福島)
▽FW
野田芙多葉(JFAアカデミー福島)
中原心愛(三菱重工浦和レッズレディースユース)
