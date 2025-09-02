　日本サッカー協会(JFA)は2日、福島県で行うU-16日本女子代表候補の国内トレーニングキャンプメンバーを発表した。

　U-16日本女子代表候補は今月8日に活動を始め、同10日にはJヴィレッジスタジアムで仙台大とのトレーニングマッチを実施。同11日に活動を終える。8月に女性初の日本サッカー協会(JFA)ロールモデルコーチに就任した近賀ゆかり氏も参加する。メンバーは以下の通りとなった。

【スタッフ】

監督:白井貞義

コーチ:横道玲香

ロールモデルコーチ:近賀ゆかり

GKコーチ:井嶋正樹

フィジカルコーチ:川原布紗子

テクニカルスタッフ:見原慧

▽GK

池田桃花(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)

山中実栞(藤枝順心高)

加登脇心羽(日テレ・東京ヴェルディメニーナ)

▽DF

松浦友芽(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

清水和楽(ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ)

竹田美佐也(柳ヶ浦高)

長谷川芽衣(サンフレッチェ広島レジーナユース)

北村礼(INAC神戸レオンチーナ)

四本帆夏(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

近藤咲季(藤枝順心高)

伊藤杏莉(JFAアカデミー福島)

▽MF

久保田真帆(ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18)

佐藤寿音(VONDS市原FCレディース)

山本実桜(開志学園JAPANサッカーカレッジ高)

田村胡桃(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

池田柚葉(セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18)

片岡菜葉(三菱重工浦和レッズレディースジュニアユース)

花城恵唯(JFAアカデミー福島)

佐藤葉音(マイナビ仙台レディースユース)

山田美月(筑陽学園高)

山路真白(JFAアカデミー福島)

▽FW

野田芙多葉(JFAアカデミー福島)

中原心愛(三菱重工浦和レッズレディースユース)